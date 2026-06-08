Centri estivi e assistenza educativa: il Comune di Empoli coprirà tutte le 44 richieste

Sono in pubblicazione le graduatorie per il voucher di assistenza educativa lanciato dal Comune di Empoli per accompagnare i bambini e le bambine con disabilità durante l’estate.

L'avviso riguardava un monte ore di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per bambine e bambini con disabilità che frequenteranno centri estivi non accreditati (“extra cartellone VerdeAzzurro”) nell’estate 2026.

Chi infatti si è iscritto al cartellone VerdeAzzurro e necessita di assistenza troverà già incluso il supporto (in questo caso si tratta di 15 tra bambine e bambini).

Sono giunte 29 richieste da parte delle famiglie empolesi e i fondi inizialmente stanziati sono andati esauriti. L'amministrazione comunale ha deciso di inserire altre risorse per arrivare a copertura di tutte le richieste dei voucher.

La graduatoria di richieste sarà esaurita in toto con tutte le domande coperte, per un totale di 44 per centri estivi accreditati e non.

Il sindaco con delega al Bilancio Alessio Mantellassi ha spiegato: "L'attenzione del Comune di Empoli in merito all'assistenza di autonomia e assistenza per i più piccoli non ha paragoni nel resto dei territori vicini. Ogni anno si arriva a 1,7 milioni di euro per coprire sia il periodo scolastico che per quello dei centri estivi. Con questo ulteriore investimento andiamo a coprire anche i centri estivi non accreditati, proprio per non lasciare nessuno indietro e sostenere le famiglie anche nel periodo estivo".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa