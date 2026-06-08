Coach Alessio Cioni e l'Use Rosa Scotti al diciassettesimo sì

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E’ la firma numero 17 sul contratto che lo lega all’Use Rosa Scotti. A guidare la squadra biancorossa nel prossimo campionato di serie A2 sarà ancora Alessio Cioni che, in carriera, ha guidato la squadra per quattro campionati nella massima categoria e, con il prossimo, ben otto in A2. Ormai un qualcosa che va oltre il semplice rapporto professionale e che ha portato senza particolari problemi alla firma sul rinnovo per il prossimo campionato. Ora, assieme al presidente Matteo Corsi ed alla direttrice sportiva Francesca Papini, via alla costruzione della squadra per affrontare un campionato importante vista la ormai prossima riforma dei campionati. Un momento al quale l’Use Rosa Scotti vuol farsi trovare pronta.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

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