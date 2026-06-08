Marcello Comanducci è il nuovo sindaco di Arezzo

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Sconfitto il centrosinistra dell'ex assessore regionale Ceccarelli al ballottaggio

Le urne hanno deciso, Arezzo rimane al centrodestra. Dopo i dieci anni di Alessandro Ghinelli, la città dell'oro passa a Marcello Comanducci, che ha vinto le elezioni al ballottaggio. Era a capo di una coalizione di centrodestra, lui stesso aveva ricoperto ruoli nelle giunte in passato.

Ha sconfitto al secondo turno il centrosinistra di Vincenzo Ceccarelli, ex assessore regionale, che si è fermato a meno del 45%. In entrambi i casi i due sfidanti hanno aumentato le percentuali rispetto al primo turno.

Manager e albergatore, proveniente da Fratelli d'Italia, Comanducci ha respinto l'ingresso in coalizione del partito di Vannacci e ora si appresta a guidare Arezzo.

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