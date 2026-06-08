Connettività, oltre 9 famiglie toscane su 10 hanno un accesso internet da casa

Sul territorio toscano oltre 9 famiglie su dieci hanno un accesso internet da casa. È quanto emerge dalle più recenti rilevazioni Istat 2025, che attestano come la Toscana sia la Regione con la quota maggiore di nuclei familiari che dispongono di una connessione alla rete.

Il dato è stato reso noto nel corso “Toscana Futuro Digitale”, l’evento promosso dal 4 al 6 giugno scorsi dalla Regione al Teatro nazionale di Firenze e dedicato alla strategia regionale sul digitale.

Secondo l’Istat, la percentuale di famiglie toscane “connesse” è passata dal 77,6% del 2018 al 90,9% dello scorso anno (al di sopra dell’87,3% di media nazionale).

In linea con il resto della penisola l’uso dell’identità digitale (SPID o CIE): il 47% delle persone over 15 dichiara di servirsene.

Cresciuta di ben sei punti in due anni la diffusione delle competenze digitali, ovvero le conoscenze necessarie per l’uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in modo sicuro, critico e responsabile. Nel 2025 ad essere in possesso di competenze digitali almeno di base è il 54,9% degli internauti toscani di età compresa tra i 16 e i 74 anni. Una percentuale leggermente superiore al 54,3 della media nazionale, pur ancora lontana dal target europeo dell’80% entro il 2030, da cui rimangono distanti anche Regioni come Emilia-Romagna e Provincia Autonoma di Trento, attualmente ai vertici della graduatoria regionale.

“Vogliamo ancora migliorare sia su connettività sia sulle competenze di base - commenta l’assessore all’innovazione digitale Alberto Lenzi – ma siamo sulla strada giusta per costruire una toscana digitale senza divari e che non lascia dietro nessuno”. “Questi dati segnalano – aggiunge - un trend positivo, che rispecchia il lavoro che stiamo facendo da un lato assieme allo Stato e agli operatori per garantire la connettività sull’intero territorio regionale, dall’altro sul fronte delle conoscenze e della capacità delle persone, anche quelle in condizioni di maggiore fragilità, di accedere alle opportunità del digitale”.

In proposito, Lenzi ricorda due tra i passaggi più significativi che hanno contraddistinto la 3 giorni di “Toscana Futuro Digitale”. Il primo è la firma del Memorandum di Intesa tra il presidente Eugenio Giani e il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso che ha dato ufficialmente il via all’attuazione del “Progetto Pilota per il miglioramento della connettività radiomobile nei territori della Toscana diffusa”. “Un accordo – sottolinea – con cui aggiungiamo un altro tassello al mosaico generale per garantire il diritto alla connessione”.

Il secondo è la grande attenzione verso la “facilitazione digitale” e l’attuale “corpo” di 565 facilitatori attivi in tutta la Toscana, che “ha già aiutato in questi anni 200mila cittadini”. “Non solo la Toscana è la prima Regione italiana ad aver allestito un meccanismo di riconoscimento della qualifica professionale di ‘facilitatore digitale’ impegnati nei Punti Digitale Facile, ma ora vogliamo sviluppare la loro formazione anche riguardo alle sfide dell’intelligenza artificiale”.

Fonte: Regione Toscana