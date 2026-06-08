Controlli nel Cuoio: guida sotto alcol e violazione codice della strada, una persona trovata con un coltello

Nell’ambito delle attività di controllo rafforzato disposte sul territorio provinciale, anche il Cuoio è stato interessato da una serie di interventi coordinati dei Carabinieri, orientati alla prevenzione della criminalità diffusa e al monitoraggio delle principali criticità legate alla sicurezza urbana e stradale.

A San Miniato, tra il 3 e il 5 giugno, i servizi dell’Arma hanno concentrato l’attenzione sia sul controllo della circolazione sia sulle aree maggiormente frequentate nelle ore notturne. In tale contesto, un automobilista è stato denunciato dopo essere risultato alla guida con un tasso alcolemico pari a 2,21 g/l, valore che ha comportato il ritiro immediato della patente e il sequestro del veicolo.

Sempre nel medesimo comune, nel corso di un servizio coordinato ad alto impatto svolto nelle ore serali e notturne nei pressi dei locali frequentati da giovani, i militari hanno proceduto a numerosi controlli su persone e veicoli, con l’elevazione di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. L’attività, sviluppata attraverso posti di blocco e verifiche mirate, ha interessato decine di soggetti.

A Santa Croce sull’Arno, invece, l’attenzione si è concentrata su profili legati alla detenzione di armi e alla sicurezza personale. Nel corso di un controllo notturno, un cittadino è stato deferito per porto di armi od oggetti atti ad offendere dopo essere stato trovato in possesso di un coltello a serramanico occultato all’interno del veicolo. L’episodio conferma la persistenza di situazioni di rischio legate al porto non giustificato di strumenti potenzialmente offensivi anche in contesti ordinari di circolazione stradale.