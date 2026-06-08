Dante ancora sul tetto del mondo: il bassotto empolese vince il World Dog Show 2026

Dopo il successo mondiale dello scorso anno a Helsinki, il bassotto Dante dell'Antica Torre si conferma sul tetto del mondo, aggiudicandosi anche l'edizione 2026 del World Dog Show, disputata a Bologna nella categoria standard a pelo corto. Una doppia soddisfazione per il proprietario Eddy Di Nardo, che può celebrare il palmarès già straordinario del suo cane di appena 21 mesi: campione del mondo, campione italiano, sloveno e croato, oltre ai titoli di Best of Breed (BOB) e Junior World Dog. "Un bassotto così non ce n'è da nessuna parte", commenta.

L'edizione di quest'anno, che si è svolta nel capoluogo emiliano dal 3 al 7 giugno, ha registrato oltre 31mila iscrizioni da tutto il mondo, tra cui quella del bassotto Dante, che ha portato nuovamente Empoli sul gradino più alto del podio mondiale. "Dante ha gareggiato nella classe dei campioni - racconta Di Nardo -, concorrendo con 14 maschi e 9 femmine sul totale di 84 bassotti a pelo corto. Il gruppo dei bassotti, che tecnicamente si chiama FCI 4 - spiega - è interamente dedicato ai bassotti e suddiviso tra puppy, giovani, intermedi, classe lavoro, classe libera e campione".

Accompagnato dall'handler Artur Bullari, il cane ha convinto la giuria fin dal primo giorno, ottenendo il 4 giugno buoni piazzamenti anche in due competizioni organizzate da ENCI: il Club Show e ENCI Winner, la rassegna nazionale dell'Ente cinofilo italiano. Ma il trionfo più grande è arrivato il giorno successivo, il 5 giugno, quando di fronte alla giuria internazionale, Dante ha riconquistato il titolo di campione del mondo, tornando sul gradino più alto anche nel Best of Breed, ulteriore importante conferma.

"Confermare per il secondo anno il titolo di campione del mondo e campione di razza è un risultato senza paragoni - ha commentato Di Nardo -. Non ci sono altri bassotti come lui. Dante in soli 21 mesi è riuscito a diventare due volte il numero uno al mondo e campione italiano, sloveno e croato. Inoltre, è stato giudicato da tre grandissimi giudici internazionali, tutti allevatori di bassotti. Un ringraziamento va all'handler Artur Bullari e all'allevamento dove Dante è nato, l'allevamento dell'Antica Torre di Vecchiano", conclude.

La passione di Eddy Di Nardo parte da lontano, sin da quando, da bambino, il suo primo cane fu proprio un bassotto. Quell'amore 'a quattro zampe' lo porterà nel 2001 a entrare nel mondo cinofilo, coltivando negli anni la sua passione per i bassotti, fino all'arrivo di Dante che, il 27 agosto, compirà due anni e si appresta a spegnere la sua seconda candelina con un palmarès già senza eguali.

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