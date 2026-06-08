Distribuite le borracce di Acque Spa nelle scuole di Fucecchio

Si è conclusa nei giorni scorsi la distribuzione delle borracce in alluminio offerte da Acque Spa a tutti gli alunni delle classi prime delle scuole primarie del territorio comunale di Fucecchio.

L'iniziativa, promossa dal gestore idrico insieme all'amministrazione comunale fucecchiese e all'Unione dei Comuni per incentivare comportamenti sostenibili e ridurre l'utilizzo delle bottigliette di plastica monouso, rappresenta un'importante azione di sensibilizzazione ambientale rivolta alle giovani generazioni. Un progetto che Acque Spa porta avanti da anni in collaborazione con numerose amministrazioni comunali e che continua a riscuotere un grande successo nelle scuole.

La consegna delle borracce è stata effettuata dall'assessora all'ambiente Sabrina Mazzei, che ha incontrato bambine e bambini dei diversi istituti scolastici del territorio, illustrando l'importanza di adottare piccoli gesti quotidiani capaci di contribuire concretamente alla tutela dell'ambiente.

"Educare i più giovani al rispetto dell'ambiente e all'utilizzo responsabile delle risorse è fondamentale – sottolinea l'assessora Sabrina Mazzei –. Attraverso iniziative come questa vogliamo promuovere una maggiore consapevolezza sull'impatto delle nostre abitudini quotidiane, riducendo la produzione di rifiuti e favorendo comportamenti sostenibili. Gli alunni e le alunne dimostrano sempre grande sensibilità verso questi temi e diventano spesso i migliori ambasciatori di buone pratiche anche all'interno delle proprie famiglie". Le 181 borracce sono state consegnate alle classi prime dell'anno in corso di tutte le scuole primarie fucecchiesi: G.Pascoli e G.Carducci nel capoluogo, R.Fucini a San Pierino, Bardszky a Ponte a Cappiano, I Maggio a Galleno e C.Collodi a Querce.

L'amministrazione comunale rinnova il proprio impegno nel sostenere progetti di educazione ambientale e nel collaborare con le scuole per costruire una comunità sempre più attenta alla sostenibilità e alla salvaguardia del territorio.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa