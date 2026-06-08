Torna a Empoli SolidarMangiando, la serata di solidarietà di Noi da Grandi

Venerdì 12 giugno 2026, nella suggestiva cornice di Piazza Farinata degli Uberti, conosciuta da tutti come Piazza dei Leoni, torna SolidarMangiando, l'appuntamento benefico organizzato dall'Associazione Noi Da Grandi che da anni rappresenta uno dei momenti più significativi di incontro, inclusione e partecipazione per la comunità empolese. Una serata speciale in cui solidarietà, convivialità e spettacolo si uniscono per sostenere progetti concreti dedicati all'autonomia delle persone con disabilità, promuovendo una cultura dell'inclusione che mette al centro le capacità, i talenti e i sogni di ciascuno.

L'edizione dedicata a Rita Lisi

L'edizione 2026 avrà un significato particolarmente profondo perché sarà dedicata al ricordo di Rita Lisi, figura fondamentale per la storia e la crescita dell'Associazione Noi Da Grandi. Con il suo impegno, la sua sensibilità e la sua straordinaria capacità di trasformare i bisogni delle famiglie in opportunità concrete, Rita ha contribuito in modo determinante alla costruzione di un progetto che negli anni è diventato un punto di riferimento per tante persone. Ricordarla durante SolidarMangiando significa rendere omaggio a una donna che ha saputo guardare oltre le difficoltà, immaginando un futuro fatto di autonomia, dignità e inclusione per ogni ragazzo e ragazza.

La missione di Noi Da Grandi

L'Associazione Noi Da Grandi nasce dalla volontà di accompagnare giovani e adulti con disabilità verso percorsi di crescita personale, autodeterminazione e vita indipendente. Attraverso laboratori educativi, attività formative, esperienze sul territorio e progetti dedicati all'autonomia abitativa e sociale, l'associazione lavora ogni giorno per offrire strumenti concreti che permettano a ciascuno di sviluppare le proprie competenze e costruire il proprio progetto di vita. Una missione che parte da un principio semplice ma fondamentale: non concentrarsi sui limiti, ma valorizzare le potenzialità delle persone, creando occasioni reali di partecipazione e inclusione nella comunità.

Moda, inclusione, intrattenimento: "Una festa della comunità"

Per il secondo anno a presentare l'evento sarà Paolo Picchi, che sarà anche protagonista insieme a Irene Fallani, ospite della serata, di un duetto. Tra i momenti più attesi della serata ci sarà la sfilata di moda inclusiva realizzata grazie alla collaborazione con SOLOFIRME, lo store di Empoli che ha scelto di sostenere l'iniziativa condividendone pienamente i valori. Sulla passerella sfileranno insieme i ragazzi dell'associazione e i modelli e le modelle dello store, dando vita a uno spettacolo capace di raccontare una bellezza autentica, fatta di personalità, emozioni e unicità. Non sarà soltanto una sfilata, ma un messaggio forte rivolto a tutta la comunità: l'eleganza, il talento e la bellezza appartengono a tutti e non conoscono barriere.

In questo contesto, il tema "La moda incontra la solidarietà" diventa il cuore pulsante dell'evento, dimostrando come il mondo della moda possa trasformarsi in uno straordinario strumento di sensibilizzazione e inclusione sociale. Ad accompagnare la cena benefica ci saranno momenti di spettacolo, musica e intrattenimento che renderanno l'atmosfera ancora più coinvolgente e partecipata. SolidarMangiando è infatti molto più di una raccolta fondi: è una festa della comunità, un'occasione per stare insieme, conoscersi e condividere valori importanti come solidarietà, rispetto e inclusione. Anno dopo anno l'evento è cresciuto grazie alla partecipazione di cittadini, famiglie, volontari, aziende e sostenitori che hanno scelto di contribuire alla realizzazione di progetti capaci di migliorare concretamente la qualità della vita delle persone.

Il sostegno a Noi Da Grandi

Il ricavato della serata sarà interamente destinato ai progetti dell'Associazione Noi Da Grandi, contribuendo a finanziare attività e percorsi dedicati all'autonomia dei ragazzi. Ogni contributo raccolto rappresenterà un investimento nel futuro, permettendo di sviluppare nuove opportunità formative, esperienze di vita indipendente e iniziative capaci di favorire una piena partecipazione alla vita sociale. Partecipare a SolidarMangiando significa quindi sostenere concretamente una realtà che da anni opera sul territorio con passione, professionalità e attenzione alle persone, trasformando idee e progetti in opportunità reali.

L'invito è rivolto a tutta la cittadinanza, alle famiglie, alle associazioni, alle imprese e a chiunque desideri trascorrere una serata all'insegna della solidarietà e della condivisione. SolidarMangiando 2026 sarà un'occasione per celebrare il valore della comunità, ricordare l'eredità di Rita Lisi e continuare a costruire insieme un futuro più inclusivo, nel quale ogni persona possa trovare il proprio spazio e realizzare le proprie aspirazioni.

Per partecipare all'evento, conoscere il programma della serata o ricevere ulteriori informazioni sull'attività dell'Associazione Noi Da Grandi, è possibile seguire e contattare l'associazione attraverso i suoi canali social ufficiali, dove saranno pubblicati tutti gli aggiornamenti relativi a SolidarMangiando 2026 e ai progetti dedicati all'autonomia e all'inclusione. Appuntamento Venerdì 12 giugno 2026, Piazza Farinata degli Uberti, Empoli. Perché il futuro si costruisce insieme, un'opportunità alla volta.

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