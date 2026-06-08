'Gli Arnolfini a Bruges nel Quattrocento', la conferenza a San Miniato

Venerdì 12 Giugno 2026 alle ore 17,30 presso Sala Torello Pierazzi in Palazzo Grifoni in Piazza Grifoni a San Miniato si terrà la conferenza della Prof.ssa Laura Galoppini, dell’Università degli Studi di Pisa dal titolo “Gli Arnolfini a Bruges nel Quattrocento: affari, potere e committenza artistica”. La conferenza è organizzata dall’Accademia degli Euteleti e fa parte del ciclo “Storia, Lettere, Scienze ed Arti” giunto quest’anno alla terza edizione.

Per questo 2026 l’accademia propone di proseguire gli appuntamenti di “Storia, Lettere, Scienze ed Arti” anche in autunno, ampliando così l’offerta. Un ringraziamento doveroso e sentito alla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e a Crèdit Agricole Italia Centrale per il sostegno alle nostre iniziative.

Fonte: Ufficio Stampa