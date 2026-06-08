Grande partecipazione alla "Giornata per Vio" nel ricordo di Viorica Guerri

Domenica 7 giugno abbiamo tenuto una giornata al Circolo Arci Petroio per ricordare Viorica Guerri, storica dirigente Arci Empolese Valdelsa scomparsa lo scorso anno. Tanti eventi per rivivere insieme le sue passioni, per rinnovare le connessioni che aveva instaurato e per portare avanti il lavoro sociale e culturale nel solco che aveva tracciato. La risposta è stata di grande partecipazione da parte di volontari e volontarie, soci e socie, conoscenti di Viorica, che hanno voluto essere presenti e che hanno testimoniato l’importanza che la sua figura ancora ha all’interno del mondo Arci e non solo.

L’apertura della giornata è stata dedicata all’inaugurazione di un punto di raccolta di tutti i pensieri prodotti nel pomeriggio - l’Angolo di Vio - che troverà posto dentro al circolo e che potrà essere arricchito in vista degli eventi futuri. Coinvolgenti anche i laboratori di scrittura e di poesia, ai quali hanno preso parte decine di persone. Così come numerose sono state coloro che hanno animato la passeggiata letteraria, che ha preso avvio dal circolo per giungere alla Chiesa di Petroio, facendo diverse tappe per leggere brani cari a Viorica. Gli autori del cuore, ma anche altri che bene identificano il suo lavoro all’interno dell’Arci: Loriano Macchiavelli, Nazım Hikmet, Italo Calvino, Jean Claude Izzo, Gianni Rodari, Stefano Benni, Fabio Genovesi.

Quindi la serata è proseguita con la musica del cantautore Andrea Ance Lovito, che ha ravvivato l’aperitivo con le alcune delle canzoni scelte per l’occasione da amici e amiche. A seguire una cena all’Osteria del Circolo. Come comitato Arci Empolese Valdelsa ci teniamo a ringraziare la famiglia di Viorica, il Circolo Arci Petroio e tutte e tutti coloro che hanno preso parte a questa giornata, che è solo la prima di una serie nei prossimi anni.

Fonte: Arci Empolese Valdelsa

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