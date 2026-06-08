"Il Re Bello", al Verdi di Santa Croce il saggio finale della scuola di teatro Achab

Cultura Santa Croce sull'Arno
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Venerdì 12 giugno in scena allievi e allieve dei corsi di teatro

Dopo mesi di laboratorio ecco finalmente che gli aspiranti attori della scuola di teatro Achab calcheranno venerdì 12 giugno alle 21.30 il palcoscenico delle grandi occasioni, quello del Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno.

Il corso di teatro rivolto agli adulti è stato condotto da Diletta Landi, nell’ambito delle attività di residenza di Giallo Mare Minimal Teatro, ed è promosso e sostenuto dall’amministrazione comunale di Santa Croce sull’Arno, con il contributo della Regione Toscana.

Lo spettacolo del saggio finale si intitola Il Re Bello, ispirato al racconto di Aldo Palazzeschi, soggetto e regia di Diletta Landi.

Le allieve e gli allievi si cimentano in un gioco corale fatto di racconti e movimento, di trasformazioni ed ironia, prendendo i panni di tutti personaggi della corte di Birònia.

Le parole di Palazzeschi, scritte nel 1921, si aprono a riflessioni modernissime sui ruoli, sul potere, sulla femminilità, sul decidere chi si vuol essere. La drammaturgia si arricchisce dei contributi degli allievi ed è la tappa finale di un percorso di formazione sulla parola e sul gesto, sul movimento espressivo e la scrittura per la scena, iniziato a novembre 2025.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito. Per informazioni Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 – info@giallomare.it.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa

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