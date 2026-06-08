Incendio a Vicopisano, raccomandazioni anche nell'Empolese e nel Cuoio: le indicazioni dei Comuni

Prosegue l'intervento dei Vigili del Fuoco, del sistema regionale di emergenza sanitaria e della Protezione Civile nell'incendio che oggi ha interessato la Delca Energy, l'azienda di Vicopisano che si occupa di recupero e riciclaggio di materiale plastico. Mentre in sei Comuni sono state emesse ordinanze per la tutela della salute pubblica, con chiusura di alcune scuole e l'evacuazione di alcune strade, arrivano indicazioni e aggiornamenti anche nei comuni del Cuoio e dell'Empolese Valdelsa.

Sebbene la situazione sia sotto controllo e monitorata, alcune amministrazioni comunali hanno diffuso raccomandazioni precauzionali rivolte ai cittadini.

Empolese Valdelsa

Comune di Cerreto Guidi, Fucecchio e Vinci

I comuni raccomandano, in via cautelativa, di mantenere chiuse le finestre, evitando per quanto possibile il ricambio d'aria con l'esterno. ARPAT e ASL Toscana Nord Ovest restano attive per le verifiche ambientali di competenza.

Zona del Cuoio

Montopoli in Val d'Arno

Il Comune di Montopoli in Val d'Arno ha diffuso una comunicazione alla cittadinanza in merito all'incendio di Vicopisano. In attesa degli esiti delle verifiche ambientali da parte degli enti competenti, l'amministrazione comunale ha adottato una serie di raccomandazioni a carattere esclusivamente cautelativo e precauzionale. Ai cittadini viene chiesto di mantenere chiuse porte, finestre e ogni altra apertura di abitazioni, uffici e luoghi di lavoro, oltre a disattivare, ove possibile, gli impianti di condizionamento, aerazione e ventilazione che prevedono l'immissione di aria dall'esterno.

Il Comune raccomanda inoltre di limitare le uscite e la permanenza all'aperto ai soli casi di stretta necessità, sospendendo attività lavorative, sportive, ludiche e ricreative all'esterno. In via precauzionale viene inoltre suggerito di lavare accuratamente con abbondante acqua corrente frutta e ortaggi coltivati all'aperto prima del consumo e di tenere, per quanto possibile, gli animali domestici e da cortile in luoghi chiusi, proteggendo anche cibo e riserve d'acqua da eventuali ricadute di ceneri o fumi.

Eventuali aggiornamenti saranno diffusi attraverso i canali istituzionali del Comune.

San Miniato

Il sindaco Simone Giglioli, attraverso un post sui social, ha rassicurato la popolazione samminiatese spiegando che, al momento, non risultano criticità né prescrizioni per il territorio comunale.

"I fumi sprigionati, vista la situazione meteo e i venti, si trovano ad alta quota in atmosfera. Qualora si rendessero necessari provvedimenti, anche sulla base delle indicazioni di Asl o Arpat, invito tutti a seguire esclusivamente i canali ufficiali dell’Ente", ha dichiarato il primo cittadino.

Santa Croce sull'Arno e Castelfranco di Sotto

Anche i sindaci Roberto Giannoni e Fabio Mini hanno voluto rassicurare i cittadini, sottolineando come al momento non siano stati rilevati pericoli per la popolazione nei rispettivi territori comunali. Secondo quanto comunicato dalle amministrazioni, non sarebbero emerse criticità. La nube, favorita dalle condizioni meteorologiche e dai venti, si mantiene infatti ad alta quota e viene dispersa in atmosfera.

A Santa Croce sull'Arno e a Castelfranco la Polizia Locale è presente sul territorio e mantiene contatti costanti con Asl e Prefettura. Eventuali provvedimenti a tutela della popolazione saranno adottati, se necessario, sulla base delle valutazioni scientifiche effettuate da Arpat, Asl e Prefettura.

Santa Maria a Monte

Anche la sindaca Manuela Del Grande ha informato la cittadinanza sull'evolversi della situazione. Il Comune ha ricordato come alcuni Comuni limitrofi hanno adottato ordinanze sindacali a carattere esclusivamente cautelativo e precauzionale, in attesa degli esiti degli accertamenti degli enti competenti. Santa Maria a Monte non rientra tra i territori interessati da tali provvedimenti. La sindaca Del Grande, in costante contatto con la Prefettura, ha riferito di aver ricevuto rassicurazioni sul fatto che l'emergenza sia attualmente sotto controllo e che la nube di fumo visibile in direzione di Lugnano si trovi ad alta quota, senza costituire motivo di particolare preoccupazione per la popolazione. L'amministrazione comunale invita infine i cittadini a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni diffuse attraverso i canali istituzionali. Eventuali aggiornamenti saranno comunicati tempestivamente non appena disponibili.

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