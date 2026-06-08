A fuoco un'azienda a Vicopisano, colonna di fumo visibile da chilometri. Evacuate aziende e scuola

Vasto incendio a Legnano, frazione di Vicopisano, dove le fiamme stanno interessando un'azienda in Via Masaccio, che si occupa di recupero e riciclaggio di materiale plastico. A prendere fuoco sarebbe stato un capannone. Una densa colonna di fumo nero si è alzata in cielo, visibile da chilometri di distanza da tutto il territorio Pisano e Livornese, ed è visibile anche dalla Fi-Pi-Li. Sul posto sono impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco da Pisa, Lucca, Pistoia e Livorno.

Sul posto è intervenuto anche il personale del 118, ma non è chiaro al momento se ci siano persone coinvolte. Evacuati i dipendenti delle aziende nell'area industriale tra Vicopisano e Cascina nei pressi dell'incendio, oltre ad un scuola.

I Comuni di Vicopisano e Cascina invitano popolazione a tenere chiuse le finestre.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Notizie correlate