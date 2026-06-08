Successo per l'Infiorata a Fucecchio: il centro trasformato in un'opera d'arte

Trentacinque quadri floreali fra corso Matteotti, piazza Amendola e via Checchi, ammirati da centinaia di fucecchiesi e visitatori per la 37esima edizione dell'Infiorata del Corpus Domini, organizzata da Pro Loco col patrocinio di Comune di Fucecchio, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, UNPLI, Associazione Nazionale Città dell'Infiorata, Centro di Documentazione Tradizioni Popolari Empolese Valdelsa e Comitato Nazionale per la Celebrazione dell'Ottavo Centenario della morte di San Francesco, visto che quest'edizione è stata proprio dedicata al Santo di Assisi.

Come da tradizione il momento più atteso è stato quello dell'uscita in processione del Corpus Domini, col passaggio lungo il percorso decorato con le opere floreali. Oltre 300 i volontari coinvolti per preparare e poi realizzare le opere effimere che fanno conoscere Fucecchio al di fuori dei confini locali. Soddisfazione da parte della sindaca di Fucecchio Emma Donnini e del consigliere comunale delegato all'Infiorata Lorenzo Favilli: "Quella dell'Infiorata è una tradizione importantissima per la nostra città, che spinge molti nostri concittadini a spendersi per trasformare per alcuni giorni il centro storico in un tappeto di fiori. Da parte dell'ente comunale vogliamo continuare a sostenere l'azione della Pro Loco, perchè l'Infiorata ogni anno riesce a coinvolgere cittadini, associazioni e volontari in un grande lavoro collettivo che valorizza il centro storico e rafforza il senso di appartenenza alla città".

Sulla stessa lunghezza d'onda il presidente di Pro Loco Fucecchio Francesco Dei: "Ringrazio l'amministrazione comunale e tutte le istituzioni per il sostegno e le associazioni e i cittadini per l'impegno messo in campo dal giovedì sera fino alla domenica mattina. Quest'anno abbiamo approntato delle novità che sono state apprezzate dalla cittadinanza e dai visitatori: i quadri realizzati al museo civico e diocesano e al santuario di Santa Maria delle Vedute. Si è confermato invece un evento di successo il raduno delle Fiat 500, per l'occasione "infiorate"".

Prossimi appuntamenti del Gruppo Infioratori a giugno: Padova (13 giugno, per Sant'Antonio da Padova), Roma (29 giugno).

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

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