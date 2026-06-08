Intensificati i controlli dei carabinieri nel Pisano, nove denunce nell'ultima settimana

L’attività di controllo del territorio condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Pisa, in coerenza con le linee operative definite in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura, ha conosciuto nell’ultima settimana un significativo rafforzamento. L’azione, estesa in modo capillare sull’intero ambito provinciale, si è concentrata tanto sulla prevenzione della criminalità diffusa quanto sul contrasto alle violazioni del Codice della Strada e alle situazioni di degrado urbano, con un bilancio complessivo di nove persone deferite in stato di libertà.

Una parte rilevante degli interventi ha riguardato la sicurezza della circolazione stradale e, in particolare, la guida in condizioni di alterazione psicofisica. A Palaia, nella tarda serata del 31 maggio, i militari della locale Stazione hanno intercettato una conducente che manifestava evidenti sintomi riconducibili all’abuso di sostanze alcoliche. Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti etilometrici ha determinato l’immediato ritiro della patente e il sequestro amministrativo del veicolo, successivamente affidato a persona di fiducia.

Analoghi episodi si sono verificati nelle ore notturne tra il 3 e il 6 giugno. A Pisa, un motociclista fermato dalla Sezione Radiomobile è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 2,09 g/l, valore significativamente superiore ai limiti consentiti, con conseguente ritiro della patente e sequestro del mezzo ai fini della confisca.

Di particolare rilievo l’intervento avvenuto a Pisa, nei pressi di viale Gramsci, nelle prime ore del 5 giugno. Un giovane straniero, privo di dimora stabile, è stato denunciato per rapina in concorso e porto abusivo di armi, dopo che una vittima aveva riferito di essere stata aggredita da più soggetti e privata di una bicicletta e di una somma in contanti, sotto minaccia di spray urticante. Il fermato è stato inoltre trovato in possesso di un tirapugni, sottoposto a sequestro, mentre la vittima ha dovuto ricorrere alle cure sanitarie.

Ulteriori interventi si sono registrati tra Ponsacco e Capannoli, dove un servizio finalizzato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio ha portato all’identificazione di quarantuno soggetti e al controllo di ventidue veicoli. In tale contesto, sono scattate due denunce: la prima nei confronti di un automobilista in possesso di una patente estera risultata contraffatta, la seconda a carico di un giovane trovato con un coltello a serramanico durante un controllo veicolare.

Controlli e denunce anche nel Cuoio, in particolare a San Miniato e Santa Croce sull'Arno (vedi qui)