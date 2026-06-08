Kim & Liú 2026: il Centro Taekwondo Empolese protagonista al Foro Italico

Nelle date 05 e 07 Giugno 2026 presso il Foro Italico a Roma si è disputata la 18° edizione del "Kim & Liú" di la gara nazionale per il circuito giovanile. Molti i bambini dell'età di 6 e 10 anni da tutta l'Italia si incontrano per competere sia nel Kyorugi (combattimento), nel Poomsae (forme) e freestyle (poomsae con calci accrobatici).

Il Centro Taekwondo Empolese ha partecipato nella sua specialità, che le ha consentito qualche mese prima di vincere il primo posto nella Regionale Toscana, il combattimento.

Gli allievi che hanno partecipato sono: Matteo Mori e Helena Pratelli con dei bellissimi ori; Mario Ulivieri, Noemi Rotolo, Lapo Parri e Ethan Jhay Reynon con dei fantastici bronzi; e i coraggiosissimi Filippo Meaolo, Gabriele Pratelli, Martino Bao e Guido Parri che hanno combattuto fino all'ultimo millesimo di secondo.

"Questo grande evento per i bambini è sicuramente una bellissima esperienza perché hanno incontrato bambini, non solo da tutta Italia, ma pure spagnoli e maltesi. Poi ho visto anche le famiglie che vedono per la prima volta combattere il proprio figlio/a molto presi ed emozionati" dicono i maestri Joseph e Jhozua Pansoy.

Ma nel Foro Italico non c'era solo il circuito giovanile ma anche il Gran Prix Roma 2026, che è l'evento a livello mondiale dove si scontrano i top del ranking del World Taekwondo, e puntano per la qualifica per le Olimpiadi 2028 Los Angeles. Infatti raccontano i bambini che vedere combattere i propri idoli come Vito Dell'Acquila, Simone Alessio e CJ Nickolas, ha coltivato in loro una energia indescrivibile e sogni per il futuro da atleta.

Ma la nostra squadra empolese non finisce qua, nel giorno del 8 Giugno 2026 sempre nel medesimo posto, si svolgerà il Campionato Italiano Cinture Nere 2026. A combattere ci saranno Marco Sabella e Riccardo Frangioni.

Fonte: Ufficio Stampa

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