La 5A Geometri di Empoli si ritrova dopo 50 anni dalla maturità

Il 7 giugno 2026 si sono ritrovati a cinquant’anni dalla maturità i “ragazzi” settantenni e non della 5A Geometri di Empoli rivivendo i ricordi dei tempi della scuola e l’atmosfera spensierata del 1976 anno in cui hanno conseguito il diploma.

Si sono ritrovati a pranzo a Villa Monteverdi di Limite sull’Arno.

In tutti questi anni l’amicizia ed i legami nati sui banchi di scuola non si sono mai persi. La classe si è sempre dimostrata molto unita, anche se dopo la maturitá ognuno ha intrapreso strade diverse sia di studio che lavorative. Peraltro, da qualche tempo la comunicazione è stata resa più semplice dalla creazione della chat di classe.

E così, anno dopo anno, è giunto anche il cinquantesimo anniversario.

Un richiamo alla memoria e al ricordo rende il passato presente permettendo di dialogare anche con chi non è più con noi. Durante il pranzo i presenti hanno avuto l’impressione che il tempo si fosse fermato a quei giorni spensierati e pieni di valori, in cui l’unico problema era riuscire a non farsi interrogare, a non prendere una nota, a non farsi bocciare, a fare gli scherzi goliardici o lasciare una materia.

Durante l’appuntamento conviviale è stato proiettato un video con le foto dell’epoca, consegnato un diploma commemorativo, scherzi e un bel brindisi finale. Una bellissima giornata tra ex studenti dal cuore sempre giovane.

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