L'Amministrazione investe 600mila euro sull'edificio di via Magenta e sul plesso di Orentano

Sono 600mila euro le risorse che nei prossimi mesi l'amministrazione comunale del sindaco Mini spenderà per migliorare gli edifici scolastici, sanando situazioni ormai diventate urgenti. Si tratta di soldi del Ministero dell’Istruzione e del Merito che arrivano tramite due bandi ciascuno da 300mila euro a cui il municipio ha partecipato e di cui è risultato vincitore, che consentiranno di effettuare degli interventi di messa in sicurezza dei plessi scolastici di Orentano e del capoluogo.

Nel plesso scolastico di Orentano gli interventi prevedono la sostituzione della pavimentazione in linoleum ormai ammalorata con mattonelle in gres, il ripristino degli intonaci deteriorati dall'umidità e la loro realizzazione là dove sono assenti, il rifacimento del marciapiede perimetrale dell’edificio ad oggi in forte stato di degrado, l'impermeabilizzazione e il rifacimento della facciata per un’altezza di circa un metro, la manutenzione, revisione e pulizia dei canali di gronda, delle scossaline della copertura e dell’aggetto di gronda.

A Castelfranco invece i lavori interesseranno l'edificio scolastico di Via Magenta, dove si procederà al rinnovo delle tubazioni di distribuzione dell’impianto termico che risalgono agli anni '60 e che essendo state all'epoca realizzate in ferro, sono in avanzato stato di degrado e soggette a continue rotture e perdite di acqua. Si procederà anche alla sostituzione dei termosifoni in ghisa ormai ammalorati e sarà oggetto di intervento anche l’impianto idro sanitario, dove la distribuzione di adduzione sarà sostituita con nuove linee a partire dal contatore dell’acqua fino alle chiavi di arresto interne ai bagni. Grazie al finanziamento ottenuto potrà finalmente essere sistemato anche il giardino d'inverno, posto nell'atrio principale della scuola, che oggi presenta lo sfondellamento della sua struttura portante in cemento armato e del vetro cemento che serve da tamponamento: verrà demolito l’intero reticolato in cemento armato e del vetro mattone, verranno riprese e consolidate le travi e i pilastri principali e saranno posti in opera dei nuovi infissi con telaio in alluminio e vetri conformi ai più stringenti ed attuali standard in ambito di efficientamento energetico e contenimento dei consumi.

“Questi interventi – spiega l'assessore ai lavori pubblici Monica Ghiribelli – si sono resi necessari per fronteggiare le ingiustificabili trascuratezze del passato: se fosse stata fatta una regolare manutenzione forse oggi le nostre scuole non verserebbero in queste condizioni. Entro il 30 giugno verranno affidati i lavori, che si svolgeranno nel periodo di chiusura delle scuole per le vacanze estive: il nostro obiettivo è realizzare i lavori prima della ripresa dell'attività didattica a settembre e organizzare i due cantieri in maniera tale che, anche qualora alla riapertura fosse necessario portare a termine alcune rifiniture, ciò non debba interferire con il regolare svolgimento delle lezioni.

Investire sulle scuole – continua Ghiribelli – per noi è una scelta strategica e di buon senso e lo abbiamo già dimostrato con gli importanti interventi di messa in sicurezza eseguiti lo scorso anno proprio sulla scuola e sulla palestra scolastica di Via Magenta. La scuola è il luogo dove i bambini di Castelfranco passano gran parte del loro tempo per circa 9 mesi all'anno ed è nostro dovere garantire loro di poterlo trascorrere in un ambiente sicuro e confortevole”.

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