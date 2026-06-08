Lo Chalet di San Miniato riparte alla grande: tornano i 'Mercoledì', tra musica, cultura e solidarietà

Con la conclusione dell'anno scolastico e l'inizio del periodo di vacanza, a San Miniato si riaccende ufficialmente l’estate. Ha preso il via sotto i migliori auspici la stagione dello Chalet, il celebre cocktail bar del centro storico gestito ormai da diversi anni da Shalom. Il cartellone delle proposte di quest'anno si preannuncia più ricco che mai, pensato per intercettare i gusti di un pubblico di tutte le età.

Musica dal vivo, cultura e non solo

La musica dal vivo, andrà ad affiancare i tradizionali appuntamenti dedicati ai più giovani. Oltre ai mercoledì, da quest’anno è stata attivata una collaborazione con Twice per eventi dedicati ai ragazzi e ragazze under 18.

Per la musica dal vivo "Abbiamo già iniziato domenica scorsa con il gruppo B-sides", spiegano gli organizzatori, "e con cadenza più o meno quindicinale si alterneranno diverse band della zona per tutta l’estate".

Non solo note sul palco: l'ora dell'aperitivo ospiterà anche momenti culturali, presentazioni di libri e serate di solidarietà. Inoltre, per tutti gli appassionati di sport, lo Chalet sarà il punto di riferimento per seguire i Mondiali di calcio: sarà infatti possibile godersi le partite al fresco, accompagnati da drink, taglieri, panini e tante novità gustose.

Piano sicurezza e viabilità: arriva il Bus Navetta gratuito

In vista dei prossimi due o tre mercoledì, giornate in cui si prevede l’afflusso più consistente di ragazzi per il format "I Mercoledì dello Chalet" con DJ set, l'organizzazione ha predisposto un piano straordinario per garantire il divertimento in totale sicurezza e senza lo stress del parcheggio.

In accordo con l'Amministrazione Comunale, verrà attivato un servizio gratuito di Bus Navetta, valido esclusivamente il mercoledì dalle ore 21:30 alle ore 01:00.

Il percorso: Partenza dal parcheggio gratuito del Cimitero de La Scala e arrivo in Piazza Dante (davanti allo Chalet), e viceversa, con corse continue.

Partenza dal parcheggio gratuito del Cimitero de La Scala e arrivo in Piazza Dante (davanti allo Chalet), e viceversa, con corse continue. La ZTL: Si ricorda che la Zona a Traffico Limitato nel centro storico si attiva alle ore 21:00.

Si ricorda che la Zona a Traffico Limitato nel centro storico si attiva alle ore 21:00. Consigli per le auto: Per chi non intende servirsi della navetta, il consiglio è di salire a San Miniato da Fontevivo o da La Scala, parcheggiando preferibilmente alle Fonti alle Fate .

Per chi non intende servirsi della navetta, il consiglio è di salire a San Miniato da Fontevivo o da La Scala, parcheggiando preferibilmente alle . Ciclomotori e scooter: È preferibile sostare presso il parcheggio Fonti alle Fate o al tornante del Belvedere (subito sotto lo Chalet).

Sicurezza e Regolamento

L'organizzazione ricorda che è vietata la vendita di alcolici a minori di 18 anni e , come da regolamento comunale, è vietata la vendita di bevande in vetro se non nelle strette vicinanze e pertinenze del locale. Per garantire la massima sicurezza di tutti i partecipanti, oltre ai volontari di Shalom, sarà presente il presidio della Misericordia per il servizio di primo soccorso e antincendio.

Un divertimento che fa del bene: il progetto "Atelier Shalom"

Partecipare alle serate dello Chalet non significa solo svago, ma anche sostegno concreto al territorio. L’attività e tutti i proventi del locale vanno infatti a finanziare direttamente l'Atelier Shalom, un progetto attivo tutto l'anno a sostegno dei bambini e dei ragazzi di San Miniato (e non solo). Lo spazio offre un aiuto fondamentale per lo svolgimento dei compiti scolastici, la socializzazione, l’inclusione sociale e la formazione ai valori della Pace e della solidarietà.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

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