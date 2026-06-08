Lorenzo Bagnoli è il nuovo presidente del settore gelati di Unione Italiana Food

Lorenzo Bagnoli è stato nominato Presidente del Settore Gelati di Unione Italiana Food, che rappresenta le principali aziende produttrici di gelato confezionato in Italia. Fiorentino, classe 1985, è vicepresidente di Sammontana Italia Spa società benefit dal 2024 e rappresenta la terza generazione della famiglia che 80 anni fa ha fondato l'impresa, con headquarter a Empoli. Bagnoli è inoltre vicepresidente di Giovani Imprenditori di Confindustria con delega agli Affari Internazionali e rappresentante italiano di Euroglaces (Associazione europea dei produttori di gelati). Ora la nomina alla guida del settore di Unione Italiana Food, aderente a Confindustria, che come spiegato copre circa il 90% del mercato nazionale del comparto, tutelando gli interessi del settore che genera oltre 3 miliardi di euro, promuovendo la sicurezza alimentare, la sostenibilità e il valore emozionale e nutrizionale del gelato.

"Assumere questo incarico rappresenta per me un grande orgoglio e, al contempo, una responsabilità importante – ha commentato Lorenzo Bagnoli – Il gelato italiano è un’eccellenza riconosciuta, capace di unire qualità, innovazione e tradizione, rappresenta un settore fatto di imprese, persone e competenze straordinarie. Credo che oggi sia fondamentale lavorare affinché questa filiera sia ancora più riconosciuta come un patrimonio in grado di unire il piacere del prodotto con una crescente responsabilità verso le persone, le comunità e l’ambiente".

La sua visione aggiungono da Unione Italiana Food, "casa" associativa di 530 realtà industriali che producono oltre 900 marchi, integra una forte impronta internazionale con un impegno verso modelli imprenditoriali sostenibili e rigenerativi, derivati anche dalle sue esperienze nei paesi in via di sviluppo. "L’industria del gelato confezionato – prosegue Bagnoli - ha tutte le caratteristiche per rappresentare, a livello sociale ed ecologico, un esempio virtuoso da sviluppare sempre di più e sempre meglio, rendendola ancor più vicina alle nuove esigenze dei consumatori e sono felice di avere l’opportunità di contribuire concretamente a questo percorso".

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