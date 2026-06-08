Nuove donazioni all’ospedale del Mugello grazie a “Il Sorriso di Bruna”

Sanità Borgo San Lorenzo
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Nei giorni scorsi l’ospedale del Mugello ha accolto i rappresentanti dell’associazione no profit Il Sorriso di Bruna, realtà che dal 2009 sostiene con continuità e sensibilità i reparti del presidio ospedaliero mugellano, contribuendo concretamente al miglioramento dei servizi sanitari destinati alla comunità.

In sedici anni di attività, l’associazione ha donato attrezzature e strumentazioni sanitarie per un valore complessivo superiore ai 250.000 euro. Ecografi, poltrone per chemioterapia, dispositivi chirurgici e strumenti diagnostici hanno rappresentato, nel tempo, un supporto significativo per l’attività clinica e assistenziale dell’ospedale, incidendo in maniera tangibile sulla qualità delle cure offerte ai cittadini del Mugello.

Nel corso della cerimonia nei giorni scorsi sono stati consegnati tre computer portatili destinati all’attività clinica dell’Oncologia, una poltrona per terapie donata in memoria di Mauro Perini, un lettino visita elettrificato, uno sgabello per il parto naturale, una cullina e due bladder scanner (dispositivo ad ultrasuoni che consente di misurare rapidamente e in modo non invasivo il volume vescicale, senza arrecare disagio al paziente), attualmente utilizzati in area chirurgica per il controllo dello svuotamento vescicale post-operatorio, e negli ambulatori urologici per l’esecuzione di esami uroflussimetrici completi.

“Dietro ogni donazione vi è una comunità che sceglie di investire nella salute dei propri concittadini – dichiara la dottoressa Claudia Capanni, Direttrice SOC Direzione Sanitaria ospedale del Mugello -  trasformando memoria, solidarietà e partecipazione in strumenti concreti di cura e assistenza”.

La Direzione dell’ospedale di Borgo San Lorenzo esprime profonda gratitudine all’associazione Il Sorriso di Bruna e a tutti coloro che, nel corso degli anni, hanno contribuito a rendere possibile un sostegno così costante, generoso e prezioso per il territorio.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro

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