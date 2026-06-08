Omicidio a Livorno, 31enne colpito alla testa con un’arma da fuoco in un parcheggio

Un uomo di 31 anni è morto nella notte all’ospedale di Livorno dopo essere stato trovato gravemente ferito in un parcheggio nella zona di via di Quercianella, nei pressi del Castellaccio, area collinare alle spalle della città.

Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stata raggiunta da colpi alla testa compatibili con un’arma da fuoco. L’uomo, di origine turca, è stato rinvenuto intorno alla mezzanotte a terra, in condizioni critiche.

A dare l’allarme sarebbe stata una coppia di passanti, mentre alcuni residenti della zona hanno riferito di aver udito nella notte "alcuni colpi di arma da fuoco". Sul posto sono intervenute una volante della polizia, la polizia scientifica e la squadra mobile, insieme ai sanitari della Svs di Ardenza con medico a bordo.

Il ferito è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è deceduto dopo alcune ore nonostante i tentativi di soccorso.

La squadra mobile di Livorno ha avviato un’indagine per omicidio e sta lavorando per ricostruire il contesto e la dinamica dell’accaduto.