Omicidio Maati Moubakir, rinviata l’audizione del 19enne accusato delle coltellate mortali

È stata rinviata l’audizione del 19enne imputato per l’omicidio di Maati Moubakir, il giovane di 17 anni di Certaldo ucciso il 29 dicembre 2024 a Campi Bisenzio. Secondo l’accusa, il delitto sarebbe maturato nell’ambito di uno scambio di persona e il giovane avrebbe inferto le coltellate risultate fatali.

L’udienza era in programma nella mattinata dell’8 giugno davanti alla Corte d’Assise di Firenze, ma l’interrogatorio non si è svolto. Il 19enne, attualmente detenuto nel carcere di Terni, non è stato trasferito nel capoluogo toscano nonostante la convocazione prevista.

Secondo quanto riferito dal difensore, il giovane avrebbe comunicato poco prima dell’inizio dell’udienza che il personale incaricato del trasferimento non si era presentato per accompagnarlo a Firenze. L’imputato ha quindi chiesto di partecipare ai lavori in videocollegamento dal carcere umbro, ma non è stato sottoposto ad interrogatorio.

In aula erano presenti i genitori di Maati Moubakir e gli altri quattro giovani imputati nel procedimento. Tutti sono chiamati a rispondere, insieme al 19enne, dell’accusa di omicidio volontario aggravato.

L’assenza dell’imputato principale ha determinato una modifica del calendario processuale, con la Corte d’Assise che ha deciso di anticipare l’audizione di uno degli altri imputati, avviata nel corso della tarda mattinata.

Il procedimento riguarda uno dei fatti di cronaca che hanno maggiormente colpito il territorio fiorentino negli ultimi anni e proseguirà nelle prossime udienze con l’esame degli imputati e delle ulteriori testimonianze previste dall’istruttoria dibattimentale.