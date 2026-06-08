Parchi pubblici, stanziati 200mila euro per una nuova area a Fontanella e per riqualificare quella di Corniola

L'attenzione all'ambiente da parte dell'amministrazione comunale di Empoli si lega anche agli interventi dedicati a zone di frazione che sono o saranno destinate a verde pubblico. Aree destinate a contenere spazi destinate a famiglie, cittadine e cittadini di ogni età che con la bella stagione potranno godersi attimi di svago, gioco o relax in luoghi attrezzati immersi nel verde.

Per questo che con l'ultima variazione di bilancio del 3 giugno 2026 l'amministrazione guidata dal sindaco Alessio Mantellassi ha destinato 200mila euro per l'allestimento e la riqualificazione di due aree verdi.

La prima è il parco di Fontanella e Sant'Andrea, una zona a fianco del campo del campo sportivo nella parte Sud del Comune. Quest'area di proprietà comunale a partire dall'inverno scorso è stata sistemata, con la rimozione delle piante infestanti, la spianatura e la realizzazione delle basi per l'illuminazione pubblica.

Spazi gioco, aree per la convivialità, nuove piantagioni di alberi e angoli illuminati per le sere d'estate potranno essere predisposti con la progettazione che ora passa in mano agli uffici tecnici comunali.

L'idea di un parco pubblico attrezzato per le due frazioni risale al programma di mandato ed era stato esplicitato anche nel Piano Frazioni e Quartieri, lo strumento di programmazione che la giunta comunale sta utilizzando per gli interventi di piccolo e medio importo su tante zone della città. L'area era stata candidata anche al bando Illumina di Sport e Salute, assieme ad altre due zone. Il Comune ha vinto il progetto ma con l'area di via Meucci alle Cascine. Il sindaco Mantellassi aveva comunque promesso di realizzare anche con importi del Comune l'area su Sant'Andrea e Fontanella e la promessa sta andando avanti. Prima con la sistemazione dell'area e ora con la progettazione.

L'altra zona è il Parco di Corniola, un'area estesa a cui si accede principalmente da dietro il circolo Arci. Il Parco è già attrezzato ma necessita di una sistemazione, come richiesto dalla cittadinanza. Anche in questo caso la progettazione degli uffici tecnici, con il supporto dei fondi destinati a bilancio, porterà la zona a essere sicura, godibile e fruibile da parte dei cittadini della frazione.

LE DICHIARAZIONI - "Abbiamo raccolto le richieste per realizzare aree verdi attrezzate nelle nostre frazioni - commenta il sindaco Alessio Mantellassi -, prevedendo nel nostro Piano Frazioni e Quartieri dei luoghi che possano accogliere famiglie e cittadini per godere il verde in tranquillità. Il Parco di Corniola è noto da tempo ma ha bisogno di essere sistemato e riordinato, quello di Fontanella è un'assoluta novità che si affianca al campo sportivo. Riscoprire le frazioni significa dare modo a chi ci vive di passare anche il tempo libero al suo interno, per evitare che diventino solo 'dormitori'. Andiamo avanti su questo solco".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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