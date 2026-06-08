'Scuole sicure': oltre 500 persone all’incontro con Paolo Crepet alla Stazione Leopolda

Oltre 500 persone, tra docenti e genitori delle scuole cittadine, hanno partecipato venerdì 5 giugno, alla Stazione Leopolda, allo spettacolo-incontro “Costruire il futuro” con Paolo Crepet, appuntamento dedicato ai temi del disagio giovanile e agli spunti contenuti nel suo ultimo libro, “Il reato di pensare”. Lo psichiatra e sociologo, allievo di Franco Basaglia, ha affrontato numerosi aspetti legati al mondo della scuola e dell’educazione, dialogando con il pubblico e rispondendo alle domande dei docenti raccolte nei giorni precedenti da Francesco Poggi.

"Un grande successo di partecipazione con più di 500 persone presenti, di cui circa la metà insegnati e operatori delle scuole cittadine - dichiara l’assessore alla scuola Riccardo Buscemi -. L’incontro è stato pensato principalmente per loro, con l’obiettivo di fornire strumenti utili a riconoscere e affrontare situazioni di disagio, promuovendo una cultura della prevenzione e scoraggiando l’uso di sostanze stupefacenti. La scuola è un luogo di formazione continua e iniziative come questa rappresentano occasioni preziose per offrire ai docenti competenze e conoscenze da trasmettere ai nostri ragazzi".

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto “Scuole Sicure”, promosso dal Comune di Pisa e finanziato con contributi del Ministero dell’Interno erogati tramite la Prefettura di Pisa. Il progetto fa parte del programma nazionale finalizzato alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree vicine agli istituti scolastici, che coinvolge 50 Comuni italiani con popolazione superiore ai 15 mila abitanti.

Nell’ambito di “Scuole Sicure”, il Comune di Pisa ha realizzato una serie di iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte a studenti, docenti e famiglie. Tra queste, incontri formativi nelle scuole e due appuntamenti pubblici alla Stazione Leopolda che hanno registrato una significativa partecipazione, con protagonisti Patrizio Oliva e Paolo Crepet.

Il progetto comprende anche la campagna di comunicazione “Resta lucido. Goditi la meraviglia”, incentrata sulla prevenzione e sulla sensibilizzazione rispetto ai rischi legati alle dipendenze. L’iniziativa ha previsto la distribuzione di materiale informativo negli istituti scolastici cittadini, con indicazioni sui servizi di supporto dedicati ai più giovani, e una campagna di affissioni pubbliche diffusa sul territorio comunale per promuovere il messaggio di prevenzione e raggiungere un pubblico ancora più ampio.

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