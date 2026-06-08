Siena, fermato con droga e una pistola al peperoncino: arrestato 41enne

La Polizia di Stato di Siena ha arrestato un uomo di 41 anni, cittadino straniero residente in provincia, gravemente indiziato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo è stato fermato durante un controllo mentre viaggiava in auto con circa 108 grammi di hashish, 110 grammi di cocaina, due bilancini di precisione e materiale per confezionare e distribuire la droga. L'uomo, inoltre, aveva con sé una pistola per il lancio di gel al peperoncino. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e il 41enne si trova ora agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.

L'operazione è scattata nell'ambito di un'attività di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei reati legati al traffico di stupefacenti. Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, insieme ai colleghi della Squadra Mobile, hanno fermato il veicolo alle porte della città per alcuni accertamenti.

Durante il controllo, i poliziotti hanno notato nel marsupio del conducente la pistola per il lancio di gel al peperoncino, spingendo gli agenti ad approfondire le verifiche attraverso una perquisizione dell'auto. L'ispezione ha consentito di rinvenire la sostanza stupefacente e il materiale successivamente sequestrato.

Le indagini hanno poi portato gli investigatori a estendere i controlli a un locale nella disponibilità dell'uomo, situato nel quartiere di San Miniato. Qui sono stati trovati, nascosti in diversi punti, oltre un chilo di hashish suddiviso in panetti e involucri e più di 320 grammi di cocaina. Nel locale sono state inoltre sequestrate altre bilance elettroniche di precisione.

Considerata la quantità della droga rinvenuta e gli ulteriori elementi emersi nel corso dell'attività investigativa, tra cui precedenti specifici a carico del 41enne, gli agenti hanno proceduto al sequestro di tutto il materiale.

Il provvedimento di arresti domiciliari è stato successivamente convalidato dall'autorità giudiziaria.

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