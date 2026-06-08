Sinistra Italiana esprime soddisfazione per la nuova piazza Matteotti

Sinistra Italiana Mori-Salvadori accoglie con soddisfazione l'approvazione del progetto esecutivo per la nuova piazza Matteotti, presentato stasera, 8 giugno, al Cenacolo degli Agostiniani di Empoli. L'intervento di rigenerazione urbana, dal valore di 850mila euro, è stato illustrato dal sindaco Alessio Mantellassi, dall'assessore Simone Falorni, dalla dirigente Roberta Scardigli e dai progettisti dello studio Fantappiè Pagnano Architetti.

"Plauso di SI al progetto presentato stasera dal Sindaco, dall’Assessore Falorni e dall’architetta Bellucci dello studio che si è occupato della progettazione - scrive SI in una nota -. 850.000 euro investiti per il rilancio di un bellissimo polmone verde della città intitolato ad un martire del Fascismo, Giacomo Matteotti, ucciso dai Fascisti dopo un suo discorso alla Camera dei Deputati. È intervenuta anche l’Ingegnere del Comune di Empoli, Roberta Scardigli, che tanto ha dato e sta dando al rilancio urbanistico della nostra città e ringraziamo con lei l’ufficio tecnico del comune di Empoli che lavora in modo infaticabile".

"Come SI - concludono - esprimano soddisfazione per questa scelta da parte della giunta Mantellassi che sosteniamo come gruppo di maggioranza col gruppo AVS".