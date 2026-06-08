Torna la rassegna 'Vinci a Teatro', il programma

Torna a Vinci la rassegna teatrale “Vinci a Teatro”, promossa dalla Compagnia Unicorno, giunta alla sua ottava edizione. L’evento si svolgerà da giovedì 11 giugno a domenica 21 giugno 2026 al Teatro di Vinci con otto giorni di spettacoli a ingresso gratuito.

Ad aprire la rassegna, giovedì 11 giugno alle 21.15, una prima assoluta della Compagnia Unicorno con lo spettacolo “Le assagiatrici di Hitler” di Michelle Kholos Brooks, per la regia di Alice Del Ministro.

Il programma prosegue poi con sette serate dedicate al lavoro svolto durante l’anno nei corsi di teatro curati dalla compagnia. In scena gli allievi dei corsi base, intermedio, avanzato e ragazzi, guidati dai docenti Giulia Borsini, Marco Monelli e Matteo Dall’Olmo e lo spettacolo del laboratorio di perfezionamento attoriale guidato da Carla Stefanelli.

Il calendario completo

giovedì 11 giugno 2026 – ore 21:00

Le assaggiatrici di Hitler– di Michelle Khors Brooks, regia di Alice Del Ministro

Venerdì 12 giugno 2026 – ore 21:00

Morto? Chi parla? – Corso intermedio Goldoni

Sabato 13 giugno 2026 – ore 21:00

Carosello di maschere – Corso base Moliere

Domenica 14 giugno 2026 – ore 17:00

Terapia a rotelle – Corso ragazzi

Domenica 14 giugno 2026 – ore 21:00

L’ingegno perduto – Corso base Shakespeare

Venerdì 19 giugno 2026 – ore 21:00

Il più bel giorno della nostra vita… o quasi – Corso avanzato

Sabato 20 giugno 2026 – ore 21:00

Molto Rumore Per Nulla di W. Shakespeare – Laboratorio Perfezionamento Attoriale

Domenica 21 giugno 2026 – ore 21:00

Hotel Buon Riposo – Corso intermedio De Filippo

Sabato 13 propone una vasta varietà di appuntamenti, a partire dall’Aperiburraco, nella piazzetta di Via Leonardo da Vinci, a Sovigliana, dove è previsto, dalle 17.30, il torneo di carte organizzato dal Centro Commerciale Naturale Le Vie di Spicchio e Sovigliana. Per informazioni soo disponibili i numeri 3351293387 e 3288458207.

Alle 18.15 il giardino del Museo Leo-Lev (Piazza Pedretti, Vinci capoluogo) ospita la presentazione teatrale di “1458: Lenardo e il segreto dell’Assunzione”, il romanzo storico di Claudio Cinelli. L’evento sarà coordinato da Nicola Baronti, con Alina Skoba come relatrice e Alberto Marconcini a impersonare “Lionardo”. Le letture saranno a cura di Elisabetta Santini, Tiziana Proni, Guido Magnani, Angiolo Giaccio e lo stesso Claudio Cinelli.

Alle 21.15, l’Anpi sezione di Vinci organizza una veglia di parole, silenzio e canti per dire “No alla guerra”. Alla casa natale di Leonardo ad Anchiano leggeranno Andrea Giuntini, Eleonora D’Arrigo, Katia Lari, quest’ultima anche alla chitarra insieme a Piero Zannelli.

Domenica 14 è “Una domenica con Leonardo”, un laboratorio dedicato ai meccanismi automatici degli orologi; un'immersione tra ruote dentate, molle e pendoli utilizzati da Leonardo negli orologi meccanici. Il tutto alle 16 nella sala didattica della Palazzina Uzielli.

Tutti gli eventi del Comune di Vinci si possono consultare, man mano che arrivano, sul sito del Comune al link comune.vinci.fi.it/vivere-il-comune, su visit-vinci.it/calendario-eventi o iscrivendosi al canale WhatsApp – bit.ly/whatsappvinci – per rimanere aggiornati.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

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