Torna "Note di Wine", la cena solidale tra vino e musica a Castelfiorentino

Una cena solidale all’aperto, con degustazione di vini del territorio e tanta buona musica. È il tris ormai collaudato di "Note di Wine", manifestazione che si tiene nella centralissima Piazza Grandi a Castelfiorentino (FI) e che quest’anno si svolgerà venerdì 12 giugno, con inizio alle ore 19.00. Un appuntamento che ad ogni edizione unisce in modo virtuoso il piacere di stare insieme, la raccolta fondi per iniziative benefiche e per il sostegno alle attività associative e di volontariato del territorio.

Organizzata dagli esercenti di via Benozzo Gozzoli e Piazza Grandi in collaborazione con l’Associazione del CCN “Tre Piazze“ e il Comune di Castelfiorentino, “Note di Wine” prenderà il via come di consueto prima di cena (dalle ore 19.00) con i preparativi e una prima esibizione musicale da parte degli allievi della Filarmonica “G. Verdi”.

A seguire la cena all’aperto, accompagnata dai vini delle principali aziende vitivinicole della Valdelsa. Il menù prevede mezze maniche con pesto fresco di datterini, mandorle tostate profumo di basilico su ricotta, risotto con riduzione di pomodori piccadilly, pancetta croccante, sentori di pecorino toscano e note di profumi dell'orto, gran grigliata mista con contorno di fagioli all'oilio ai profumi aromatici dell'orto, dolce. Alle 22.00 nuovo appuntamento con la musica attraverso l’esecuzione di numerosi brani da parte della “Filarmonica “G. Verdi”.

Il costo della cena è di 20 euro (10 euro per i bambini dai 5 ai 10 anni) e le prenotazioni vengono raccolte dal panificio Panchetti, Macelleria Enzo, Ama Edicola, Bar Italia e Bar Ciampalini (per informazioni 331 9303075). Il ricavato della cena sarà devoluto all’Oratorio Santa Maria della Marca, alla Filarmonica “G. Verdi”, alla Casa Famiglia di San Martino, alla Prociv-Arci e all’Avis di Castelfiorentino.

“Note di Wine - sottolinea la Sindaca, Francesca Giannì – è uno degli appuntamenti estivi che hanno sempre registrato una grande adesione da parte della popolazione, perché uniscono la gioia di stare insieme alla opportunità di dare una mano alle associazioni che operano a Castelfiorentino. È anche una vetrina preziosa per le numerose produzioni vitivinicole dell’Empolese Valdelsa, una garanzia di qualità e un bel biglietto da visita per tutto il nostro territorio. Il mio sentimento di riconoscenza va a tutti i volontari che, a vario titolo, si dedicano all’organizzazione di questa festa, agli operatori economici e alle associazioni che contribuiscono con il loro insostituibile apporto a renderla sempre di più bella e partecipata”.

Queste le aziende vitinicole che partecipano a “Note di Wine”: Vivito - I Vignaioli, Cantina Sociale Colli Fiorentini, Vini Tamburini Emanuela, Azienda Agricola La Poggiarella, Castello di Oliveto, Santa Lucia Vini Gasparri, Agrifornai di Turini Simone, Fattoria Dianella 1°, Castello di Coiano, Azienda Agricola Le Macchie, Azienda Agricola Casolare, Bandinelli Rino, Enzo e Claudio Società Agricola, Azienda Agricola Il Pino di Bonifazi Maurizio.