Tragedia a Peccioli, malore durante corsa podistica: muore 61enne

Cronaca
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Tragedia nella sera di sabato 6 giugno a Peccioli dove un uomo di 61 anni è deceduto dopo essere stato colto da un malore. È successo durante la "Notte dei giganti", tradizionale camminata non competitiva che si svolge sul territorio. A perdere la vita Giuliano Pezzini, titolare di una storica attività di Lido di Camaiore.

L’uomo era arrivato a Peccioli per partecipare alla camminata, insieme alla moglie e ad alcuni amici. Secondo quanto ricostruito, lungo l’itinerario nei pressi della salita di San Lorenzo in località Montecchio, si sarebbe accasciato a terra. Immediato l’intervento dei presenti che stavano percorrendo la stessa strada, che hanno avviato le prime manovre continuate con procedure di rianimazione avanzata dai sanitari del 118. Purtroppo, nonostante i tentativi andati avanti per circa quaranta minuti, non è stato possibile salvare la vita all’uomo. Sul posto intervenuti anche carabinieri e polizia locale. La salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale a Pisa.

Pezzini gestiva il bar di famiglia ed era molto conosciuto e apprezzato a Lido di Camaiore. Una tragedia che ha sconvolto il territorio della Versilia e quello della Valdera. "L’amministrazione Comunale di Peccioli esprime il proprio profondo cordoglio per la scomparsa della persona che ieri si trovava nel nostro territorio insieme ai propri cari" si legge in una nota diffusa dal Comune dopo l’accaduto. "Alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene giungano le più sincere condoglianze e la vicinanza dell’intera comunità pecciolese".

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