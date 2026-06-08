Fucecchio, vent'anni di moda all'Istituto Checchi: la tradizionale sfilata celebra l'anniversario

Una serata all'insegna della creatività, dell'eleganza e dell'orgoglio per un percorso formativo che da vent'anni rappresenta un punto di riferimento per il territorio. Con "eVenti di Moda", la tradizionale sfilata di fine anno che mette in passerella le creazioni delle studentesse e degli studenti dell'indirizzo Moda dell'Istituto Checchi, è stato celebrato il ventesimo anniversario dalla nascita del corso attivo nel plesso di piazza Vittorio Veneto.

Un traguardo importante per un indirizzo che, nato grazie alla lungimiranza dell'allora dirigente scolastica Tonelli Cenci, è cresciuto costantemente fino a diventare una realtà consolidata e in continua evoluzione. Nel corso degli anni, infatti, all'indirizzo Professionale Moda si è affiancato anche il Tecnico Calzaturiero, rafforzando ulteriormente il legame con un territorio che vanta una storica tradizione manifatturiera e artigianale.

"L'evento di oggi celebra un traguardo straordinario: vent'anni dall'istituzione del nostro indirizzo Moda – ha sottolineato la dirigente scolastica Genny Pellitteri durante il suo intervento –. Due decenni in cui questa scuola è stata molto più di un luogo di formazione; è stata un vero laboratorio di sogni, talenti e professionalità. Alla nascita di questo percorso l'obiettivo era chiaro: unire la solida tradizione sartoriale del territorio alle sfide dell'innovazione".

(Foto Andrea Gazzarrini)

La dirigente ha ricordato come la scuola non abbia mai voluto limitarsi all'insegnamento delle tecniche del mestiere, ma abbia lavorato per formare giovani capaci di interpretare i cambiamenti del settore, confrontandosi con temi centrali come sostenibilità, etica e inclusione. "I nostri diplomati – ha aggiunto – hanno saputo portare l'eccellenza italiana e la creatività appresa tra questi banchi nel mondo del lavoro e nei concorsi nazionali e internazionali".

Particolarmente sentito il ringraziamento rivolto alla dirigente Tonelli Cenci, ai docenti che si sono succeduti nel corso degli anni, al personale Ata, alle famiglie e agli studenti, definiti "il cuore pulsante della scuola".

Alla serata era presente anche la sindaca di Fucecchio Emma Donnini, che ha espresso soddisfazione per il percorso compiuto dall'istituto. "L'indirizzo Moda del Checchi rappresenta una delle eccellenze formative della nostra città – ha dichiarato la sindaca –. In questi vent'anni ha saputo valorizzare il talento di centinaia di ragazze e ragazzi, creando un ponte concreto tra scuola, impresa e territorio. La qualità delle creazioni che abbiamo ammirato questa sera dimostra quanto sia importante investire nella formazione tecnica e professionale, offrendo ai giovani opportunità reali di crescita e occupazione. Come amministrazione comunale siamo orgogliosi di questa realtà e continueremo a starle a fianco perché rappresenta un patrimonio prezioso per tutta la comunità".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

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