Elezione al cardiopalma: a Viareggio vince Sara Grilli di pochi voti

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Al ballottaggio è stato un testa a testa incredibile, alla fine l'ha spuntata la coalizione di centrodestra

È stato un testa a testa come nelle volate delle corse ciclistiche, ma alla fine ha vinto di un'incollatura o poco più. A Viareggio si è deciso chi avrebbe preso la carica di sindaca dopo i mandati di Del Ghingaro e a spuntarla è stata Sara Grilli.

Ex membro della giunta di Del Ghingaro, espulsa dal PD da pochi mesi, era alla guida di una coalizione che si rifaceva al centrodestra unito, anche se senza i loghi storici dei partiti di cdx. Ha raggiunto poco meno del 51%.

Ha vinto di quasi centocinquanta voti contro Federica Maineri, espressione del centrosinistra, di quel campo largo a cui non è riuscita a arrivare Marialina Marcucci, la candidata 'terza' al primo turno con cui non è andato in porto l'affratellamento.

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