A Castelfranco di Sotto va in scena 'Cantare Puccini', con Giancarlo e Alessandro Ceccarini

Terzo appuntamento con Omaggio a Puccini l’evento promosso dall’amministrazione comunale di Castelfranco di Sotto in collaborazione con Toscana Energia e il Centro Studi Arnopolis.

Giovedì 11 giugno dalle 18, alla terrazza del teatro di Castelfranco di Sotto, saranno Giancarlo e Alessandro Ceccarini, rispettivamente padre e figlio, a parlarci della musica di Giacomo Puccini, delle sue opere e delle immortali romanze.

Giancarlo, ha avuto una lunga carriera come baritono calcando i palcoscenici dei maggiori teatri italiani e internazionali; Alessandro, basso, ha seguito le orme paterne ed oggi vanta un curriculum di rispetto con esperienze di pregio all’estero.

Ci porteranno nel magico mondo del melodramma dove, come ha scritti Lucio Dalla nella sua stupenda Caruso “Potenza della lirica dove ogni dramma è un falso

che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro”. I racconti del “dietro le quinte”, i rapporti con i registi e direttori d’orchestra, le esperienze nei teatri italiani e in quelli internazionali e i colleghi, non sempre amichevoli, costituiranno il fil rouge che sarà intervallato dall’ascolto di alcune delle indimenticabili romanze del compositore lucchese.

A coordinare l’incontro, il giornalista e critico musicale Stefano Mecenate

“Questo – spiega l'assessore alla cultura Nicola Sgueo - è un altro modo per avvicinarsi a Puccini e alle sue opere, un racconto avvincente che lascerà il pubblico incuriosito e il divertimento. Sarà interessante sentire aneddoti e narrazioni dei due interpreti pucciniani. Alla fine per poter interpretare un'opera bisogna conoscerla profondamente e sicuramente Giancarlo e Alessandro Ceccarini hanno maturato una grande competenza in materia pucciniana”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa

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