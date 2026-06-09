Alessio Cioni, il pianista empolese che ha conquistato i palcoscenici internazionali

In un'epoca in cui la specializzazione sembra essere diventata una necessità, esistono ancora personalità capaci di attraversare mondi diversi mantenendo intatta la propria identità. È il caso di Alessio Cioni, musicista di formazione classica e respiro internazionale, che nel corso degli anni ha saputo affermarsi non soltanto come pianista concertista e docente, ma anche come giornalista, comunicatore, velista e autore di poesie.

Un percorso umano e professionale che affonda le proprie radici nell'Empolese Valdelsa e che ha portato il suo nome ben oltre i confini della Toscana, attraverso concorsi internazionali, attività didattiche, iniziative culturali e collaborazioni giornalistiche. Una storia fatta di studio, passione e capacità di trasformare il talento in impegno quotidiano.

La sua storia nasce a Empoli, dove il pianoforte entra nella sua vita da bambino. Una passione che negli anni si trasforma in studio rigoroso, perfezionamento artistico e carriera internazionale. Un percorso fatto di sacrifici, ore trascorse davanti alla tastiera e quella ricerca della perfezione che accomuna tutti i grandi musicisti. I risultati non tardano ad arrivare.

Nel suo curriculum figurano infatti importanti riconoscimenti ottenuti in alcuni tra i più prestigiosi concorsi pianistici internazionali: dai successi nei concorsi di Pinerolo, Cantù, Repubblica di San Marino e Belgrado, fino al riconoscimento ottenuto nell'ambito del celebre Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni di Bolzano, una delle competizioni più autorevoli e selettive del panorama musicale mondiale. Un traguardo che per qualsiasi pianista rappresenta un autentico punto di arrivo e, allo stesso tempo, un nuovo punto di partenza.

Ma la storia di Alessio Cioni non si esaurisce sulla scena concertistica.

Chi lo conosce sa bene che accanto all'artista vive il docente. Da anni insegna pianoforte, accompagnando giovani musicisti nella crescita tecnica e umana. Perché insegnare musica significa soprattutto trasmettere disciplina, ascolto, sensibilità e rispetto per il lavoro quotidiano.

Ed è forse proprio questa dimensione educativa a raccontare meglio la sua personalità: la volontà di condividere ciò che ha imparato lungo il proprio percorso, restituendo al territorio parte dell'esperienza maturata sui palcoscenici italiani ed esteri.

Il mare come scuola di vita

C'è poi una seconda passione che accompagna da sempre Alessio Cioni: la vela. Due mondi apparentemente lontani, il pianoforte e il mare, ma uniti dalla stessa filosofia. In entrambi occorrono concentrazione, equilibrio, capacità di ascolto e rispetto dei tempi.

Il velista e il pianista condividono la stessa lezione: non si può dominare tutto. Si può però imparare a interpretare il vento, così come si interpreta una partitura, trovando ogni volta il giusto equilibrio tra tecnica e sensibilità.

Giornalista e comunicatore del territorio

Negli anni Cioni ha affiancato all'attività artistica anche quella giornalistica e comunicativa. Collabora infatti con Valdelsa.net, raccontando eventi, storie e protagonisti del territorio, e ricopre il ruolo di Responsabile dell'Ufficio Stampa del Vespa Club Il Ponte Mediceo di Ponte a Cappiano, incarico confermato anche nel nuovo direttivo dell'associazione. Un'attività che testimonia ancora una volta la sua volontà di mettere competenze e professionalità al servizio della comunità locale.

Dalla musica alla poesia

Come spesso accade agli artisti più sensibili, il linguaggio delle note non è l'unico mezzo espressivo. Nel 2026 Alessio Cioni è entrato anche nell'antologia poetica "I Poeti di Ponte Vecchio", pubblicata da Dantebus Edizioni, con la partecipazione di autori provenienti da tutta Italia. La sua presenza compare nel volume 76 della collana, confermando una vocazione artistica che si estende oltre la musica e trova nella parola poetica un ulteriore spazio di espressione.

La poesia, in fondo, non è così distante dalla musica. Cambia lo strumento, ma resta identica la ricerca di un'emozione autentica.

Un ambasciatore culturale dell'Empolese Valdelsa

In un'epoca che tende a dividere le persone in categorie e specializzazioni sempre più rigide, Alessio Cioni rappresenta un esempio diverso.

Musicista internazionale, docente, velista, giornalista, comunicatore e poeta. Attività differenti che trovano un comune denominatore nella curiosità intellettuale, nella passione per la cultura e nel legame profondo con il territorio.

Tra Empoli, Cerreto Guidi e l'intero comprensorio dell'Empolese Valdelsa, il suo percorso racconta una storia fatta di talento, studio e dedizione. Una di quelle storie che meritano di essere raccontate perché dimostrano come l'eccellenza possa nascere e crescere anche lontano dai grandi centri, mantenendo sempre salde le proprie radici. E forse è proprio questa la sua qualità più significativa: aver portato il nome del territorio sui palcoscenici internazionali senza mai smettere di sentirsi parte della comunità da cui tutto è cominciato.

Fonte: Ufficio stampa