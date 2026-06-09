Apparita senza acqua per lavori

Front Office Vinci
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Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Vinci, venerdì 12 giugno, dalle ore 8 alle 12.30, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica a Apparita. L’interruzione interesserà anche le utenze di via dell’Apparita compresa nel comune di Lamporecchio.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà riprogrammato a nuova data che sarà resa nota con apposito comunicato

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