Apparita senza acqua per lavori

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Vinci, venerdì 12 giugno, dalle ore 8 alle 12.30, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica a Apparita. L’interruzione interesserà anche le utenze di via dell’Apparita compresa nel comune di Lamporecchio.
Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.
In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà riprogrammato a nuova data che sarà resa nota con apposito comunicato
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