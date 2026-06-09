Atletica Fucecchio protagonista al meeting internazionale del Golden Gala di Roma

Un'esperienza destinata a rimanere impressa nella memoria dei giovani atleti dell'ASD Atletica Fucecchio quella vissuta a Roma in occasione del Golden Gala, uno dei più prestigiosi meeting internazionali di atletica leggera.

Nella suggestiva cornice dello Stadio Olimpico, la società fucecchiese ha partecipato al tradizionale Palio dei Comuni, schierando due staffette composte dai propri ragazzi e ragazze. L'evento, che ogni anno accompagna il programma del Golden Gala, offre ai giovani atleti provenienti da tutta Italia l'opportunità di gareggiare sulla stessa pista dei grandi campioni dell'atletica mondiale.

Per i rappresentanti di Fucecchio si è trattato di un'occasione particolarmente significativa, vissuta davanti a migliaia di spettatori e in un contesto sportivo di assoluto prestigio. I giovani portacolori dell'Atletica Fucecchio hanno affrontato la competizione con entusiasmo e determinazione, rappresentando il proprio comune e la società con impegno e spirito di squadra.

Al di là del risultato sportivo, la partecipazione al Palio dei Comuni ha rappresentato un importante momento di crescita e condivisione per tutto il gruppo, che ha avuto modo di confrontarsi con una realtà di alto livello e di vivere da vicino l'atmosfera di uno dei principali appuntamenti dell'atletica internazionale.

La società ha espresso soddisfazione per il comportamento e l'impegno dimostrati dagli atleti, ringraziando i tecnici Sharen Ackon ed Erin Ackon, il presidente Ivano Libraschi e le famiglie che hanno accompagnato e sostenuto i ragazzi durante la trasferta romana.

Una giornata di sport e di emozioni che conferma l'attenzione dell'ASD Atletica Fucecchio verso la crescita dei propri giovani atleti e la valorizzazione dell'attività sportiva sul territorio.

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