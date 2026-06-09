Un'azienda di Montelupo ha vestito Madonna per il MET Gala 2025 e realizza pantaloni per Re Carlo

Un’area industriale di circa 130 ettari e tantissime storie che raccontano di un tessuto innovativo e attivo, in cui le necessità più impellenti sono nuovi spazi e manodopera. È questo il quadro che emerge dalla nuova tappa delle visite alle aziende del sindaco Simone Londi.

"È più facile incontrare i cittadini sia in occasioni informali, sia negli orari di ricevimento. Più complesso è confrontarsi con le aziende del territorio, raccogliere le loro esigenze, ascoltare le loro storie. Da qui la scelta di dedicare un giorno al mese per visitarle. In un anno sono più di 100 le realtà in cui sono stato. Ne scaturisce la fotografia di un tessuto eterogeneo, in grado di far fronte ai contraccolpi della complessa situazione internazionale, in cui è alta la necessità di manodopera qualificata e specializzata", afferma il sindaco Londi.

Un aspetto che colpisce è la concentrazione di importanti aziende che operano nel settore della logistica e dei trasporti.

Tutta montelupina è la D&T DelliTecnotrans srl: una realtà specializzata nei servizi di logistica e trasporto nazionale e internazionale, attiva con una rete efficiente di collegamenti e sistemi avanzati di tracciamento delle merci. L’azienda dispone di un magazzino di circa 5.000 mq con 12 rampe di accesso e offre servizi di spedizione espressa, stoccaggio, gestione informatizzata della logistica e collegamenti quotidiani con porti, aeroporti e principali hub italiani ed europei, con particolare riferimento alla Svizzera, grazie a un accordo esclusivo con Swiss Air.

Con oltre 60 dipendenti, l’azienda è in crescita; i titolari raccontano di avere necessità di personale specializzato e formato, oltre che di spazi per ampliarsi.

Logistic Solution nasce nel 2015 a servizio del porto di Livorno. Dal 2019 l’attività si sposta a Montelupo Fiorentino, fornendo servizi per molte delle aziende del territorio. La loro attività si svolge in modo trasversale nel settore dello stoccaggio e della logistica per depositi, anche di grandi dimensioni, di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, oltre che nel settore del trasporto.

"Inizialmente lavoravamo per i grandi marchi della moda, poi il Covid ci ha insegnato a differenziare le tipologie di clienti e le modalità di lavoro; in questo modo siamo arrivati a sviluppare un’attività che conta circa 100 dipendenti".

Anche in questo caso viene sottolineata la necessità di manodopera qualificata, formata direttamente in azienda.

Entrambe le aziende hanno sottolineato la posizione strategica di Montelupo e in particolare della zona delle Pratella per il settore dei trasporti, ribadendo l’importanza del completamento del ponte fra Fibbiana e Limite, così come della possibilità di accedere direttamente allo svincolo di Empoli Est della Fi-Pi-Li.

Seppur operante in un settore completamente diverso, anche Lorenzo Ballerini, uno dei titolari dell’azienda GIAB’S, azienda di Campi Bisenzio operante nel settore della moda che dal 2019 ha scelto di trasferirsi a Montelupo, ha evidenziato aspetti positivi del territorio.

Quella della GIAB’S è una storia di famiglia lunga 73 anni e votata alla qualità nel settore della moda.

L’azienda conta circa 45 dipendenti e, con un approccio sartoriale, produce sia per i grandi marchi sia per un marchio proprio, molto apprezzato in Giappone, che rappresenta il 40% del fatturato complessivo dell’azienda. Armani, Jil Sander e Stefano Ricci sono solo alcuni dei marchi per cui producono. Non di rado devono rispondere a richieste specifiche di star e reali. Hanno prodotto pantaloni per Re Carlo, ma anche per Jay-Z, fino all’outfit indossato da Madonna per il Met Gala 2025.

Le visite sono partite dallo stabilimento montelupino di Palagini, che ha un suo punto vendita all’ingrosso e non al dettaglio. L’azienda, molto conosciuta sul territorio per arredobagno, pavimenti, rivestimenti, climatizzazione e idraulica, ha aperto uno spazio anche a Montelupo dedicato in particolare alla vendita di prodotti idraulici, in modo da consolidare la presenza capillare sul territorio.

In queste settimane il sindaco ha visitato anche la Tappezzeria Paoli, un laboratorio artigiano di tappezzeria in centro storico attivo dal 1965 (che ha realizzato i tessuti anche per l’Hard Rock Cafe di Firenze) e Amc Impianti Termoidraulici, fondata nel 1968 che opera nella progettazione, realizzazione e assistenza di impianti termoidraulici, di climatizzazione ed elettrici per il settore civile e industriale.

Non sono poi mancati negozi al dettaglio e di servizi come la visita ad Anna D’Angelo - consulente di immagine a Samminiatello, Marcella Parrucchiera Unisex in Via Rovai e il Taglio Perfetto di Ferriero Paolo in centro storico

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

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