Calcio storico, Flavio Cobolli sarà il Magnifico Messere

Reduce dalla finale del Roland Garros, Flavio Cobolli sarà il Magnifico Messere della finale del calcio storico del 24 giugno a Firenze. La Leggiadra Madonna che lo affianca sarà la pallavolista Jennifer Boldini, palleggiatrice di Serie A e nuova atleta de Il Bisonte Firenze (serie A1). Cobolli è nato a Firenze nel 2002 anche se dopo pochi mesi si è trasferito a Roma.

I biglietti del Torneo di San Giovanni del Calcio Storico Fiorentino, solo per le partite del 13 e del 14 Giugno, potranno essere acquistati secondo le seguenti modalità: i biglietti saranno in vendita da giovedì 11 Giugno alle ore 10, esclusivamente online sul sito www.ticketone.it

Costo biglietto: 130 € tribuna ombra laterale, 55 € Tribuna C (tribuna al sole) - 29 € Curve colori; ogni cliente potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti; la disponibilità dei posti è molto limitata.

Si informa che la Curva D (lato basilica) per la partita del 13 e del 14 Giugno non sarà in vendita in quanto già esaurita per le prelazioni della squadre.

Per avere informazioni in merito all'accesso all’evento riservato ai diversamente abili, inviare una e-mail all'indirizzo: info@boxofficetoscana.it

Sabato 13 giugno, la prima semifinale, vedrà di fronte i Rossi di Santa Maria Novella ed i Verdi di San Giovanni. Domenica 14 giugno sarà invece la volta dei Bianchi di Santo Spirito e degli Azzurri di Santa Croce. Le partite avranno inizio alle 18,00.