Castelfranco di Sotto, all'Istituto Comprensivo 'Leonardo da Vinci' torna l'AperiDaDa

Si è svolto ieri sera, 8 giugno 2026, all'Istituto Comprensivo Statale 'Leonardo da Vinci' di Castelfranco di Sotto l’AperiDaDa, il tradizionale momento di festa e condivisione organizzato a sostegno della scuola e delle sue attività.

"Anche questa edizione di AperiDaDa lascia un messaggio importante - afferma il Comitato dei Genitori -: una scuola cresce davvero quando riesce a diventare una comunità. La partecipazione, l'entusiasmo e il senso di appartenenza che si respirano durante questa serata sono il frutto di un percorso costruito negli anni con impegno, visione e capacità di coinvolgere famiglie, docenti, studenti e territorio.

I successi di una scuola non si misurano soltanto nei risultati didattici, ma nella forza della comunità che riesce a creare. E quella di Castelfranco è oggi una comunità viva, unita e orgogliosa di appartenere a un progetto che ha saputo crescere e distinguersi".

Per questo, come afferma il comitato dei genitori, "AperiDaDa non è soltanto una festa riuscita, ma la testimonianza della lungimiranza del dirigente scolastico Sandro Sodini, capace negli anni di trasformare una scuola in un punto di riferimento per l'intero territorio.

Un patrimonio umano, educativo e culturale che la comunità scolastica riconosce come prezioso e che guarda al futuro con la volontà di continuare a crescere, mantenendo viva quella stessa energia, quella stessa capacità di unire e quello stesso spirito che hanno reso la scuola di Castelfranco un modello riconosciuto e apprezzato ben oltre i suoi confini".

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