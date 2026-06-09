Castelfranco di Sotto, vietato giocare a pallone all'Orto di San Matteo

"Basta, così non è possibile andare avanti, all'Orto di San Matteo accadono cose che non sono accettabili, i residenti, gli automobilisti e il comune stesso sono esasperati. Per questo ho firmato un'ordinanza con cui ho vietato il gioco del pallone sulla parte lastricata della piazza".

Dopo anni di danneggiamenti e lamentele della popolazione il sindaco Fabio Mini ha deciso di emettere un provvedimento chiaro, ovvero con l'ordinanza appena firmata ha vietato qualunque gioco con la palla nello spazio piastrellato dell'Orto di San Matteo.

"Nessuno vuole proibire ai ragazzi di divertirsi e passare il tempo dando due calci a un pallone, come abbiamo fatto tutti, - spiega il primo cittadino di Castelfranco di Sotto - infatti gli abbiamo lasciato libero accesso a tutto lo spazio con l'erba, ma ciò che è accaduto fino a oggi non può andare avanti, in primo luogo per la sicurezza dei ragazzi che spesso nel dare la fuga al pallone escono sulla strada senza preoccuparsi del sopraggiungere dei veicoli e rischiano di essere travolti. In secondo luogo per i danneggiamenti che hanno più volte causato giocando a pallone in questa zona e inoltre le pallonate che sono arrivate addosso agli anziani rischiando anche di farli cadere, cosa di cui molte persone si sono lamentate in comune".

Nessuno fino a ora era mai intervenuto con un provvedimento così netto, né durante le precedenti amministrazioni, né nei primi due anni del mandato Mini. "Noi – continua Mini - abbiamo cercato di risolvere il problema con ogni mezzo prima di arrivare all'ordinanza, abbiamo chiesto alle forze dell'ordine una maggiore presenza, ma la polizia locale alle 20 finisce il turno e i carabinieri con tutto quello che hanno da fare non possono certo stare qui a pattugliare l'orto di San Matteo nelle ore notturne. Inoltre abbiamo cercato un associazione di volontariato che fosse disposta a fare vigilanza con funzione deterrente ma non è stato possibile trovare nessuno. Ora vista la situazione, l'unica strada percorribile è l'ordinanza".

Nella stessa ordinanza il sindaco ha vietato di giocare a palla anche in piazza Roma a Orentano dove anche se in forma minore, si sono verificati episodi simili di disturbo della quiete pubblica e danneggiamenti nel corso degli anni anche qui in una piazza che spesso è luogo di ritrovo e di sosta delle automobili.

Negli anni i ragazzi che giocano a pallone hanno causato decine di danni agli arredi urbani, hanno sfondato le vetrate alte dei magazzini comunali, hanno più volte danneggiato la auto in sosta e quella in transito, senza contare le volte che hanno rischiato di essere travolti dalle vetture. "Soprattutto per quest'ultimo problema – spiega il sindaco - abbiamo deciso di intervenire. E poi perché l'Orto di San Matteo deve tornare ad essere uno spazio fruibile per i cittadini che devono poterlo frequentare senza la paura di essere centrati da una pallonata”.

Il sindaco Mini infatti con questi provvedimenti tende a riportare le persone a vivere l'Orto di San Matteo, soprattutto in estate e la presenza dei cittadini è sicuramente il primo deterrente contro i danneggiamenti più gravi subiti nell'ultimo anno, anche dagli immobili comunali. "Abbiamo piazzato varie telecamere – dice Mini - in questa zona. Perché oltre al problema dei ragazzi che giocano a pallone ci sono stati furti, tentativi di furto e danneggiamenti sicuramente ascrivibili ad altre persone. Negli ultimi mesi ignoti per due volte hanno sfondato le porte dei magazzini comunali e in un caso hanno anche rubato il materiale di un'associazione, poi ci sono gli atti vandalici. La vetrata della sala danza è stata sfondata con un cartello della segnaletica stradale, per il solo gusto di compiere un danneggiamento alla cosa pubblica, tutto questo è inaccettabile. Per questo abbiamo messo le telecamere e da ora in poi non avremo nessuna remora a perseguire chi si rende responsabile di questi gesti che danneggiano tutta la comunità. Spero anche – continua Mini – che i ragazzi nel giocare a pallone nella zona verde non danneggiano gli alberi e gli eventuali arredi altrimenti mi vedrei costretto a prendere ulteriori provvedimenti".

Nella stessa ordinanza il sindaco ha vietato di giocare a palla anche in piazza Roma a Orentano dove anche se in forma minore si sono verificati episodi simili di disturbo della quiete pubblica e danneggiamenti nel corso degli anni.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Castelfranco di Sotto