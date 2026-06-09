Coltivava marijuana in casa, arrestato in Garfagnana

Trovato con due kg di marijuana, nove piante della stessa tipologia e attrezzatura per la coltivazione in casa. Per questo un 40enne è stato arrestato dai carabinieri in Garfagnana. L'operazione, condotta dai militari di Castelnuovo di Garfagnana, rientra nelle attività in contrasto allo spaccio ed è frutto, spiegano dall'Arma, non solo delle indagini svolte insieme alla stazione di Camporgiano, ma di un'azione di prevenzione organizzata e capillare che quest'anno ha già visto raddoppiare il numero dei controlli sulle strade della Garfagnana e della Media Valle. Dallo sviluppo di questi servizi i carabinieri del Nucleo operativo hanno avviato gli accertamenti che hanno consentito di procedere all'arresto in flagranza.

L'uomo, all'esito di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di oltre due kg di marijuana, nove piante in avanzato stato di maturazione coltivate in casa e attrezzatura per la coltivazione indoor, tra cui lampade per irraggiamento artificiale, pannelli riflettenti e fertilizzanti specifici. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro. Per il 40enne, inizialmente sottoposto ai domiciliari, il giudice del Tribunale di Lucca ha convalidato l'arresto e applicato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria.

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