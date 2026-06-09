Controlli della Polstrada in A1: 60 violazioni accertate, decurtati 255 punti patente

Sessanta violazioni al Codice della Strada accertate, tredici patenti ritirate e 255 punti complessivamente decurtati. È il bilancio dei controlli straordinari effettuati dalla Polizia di Stato presso il casello autostradale dell’A1 a Calenzano, nell’ambito delle attività di vigilanza predisposte in vista dell’intensificarsi del traffico estivo.

L’operazione, finalizzata a garantire la sicurezza della circolazione e a contrastare le condotte di guida più pericolose, ha visto l’impiego congiunto degli agenti della Sezione Polizia Stradale di Firenze e della Sottosezione Firenze Nord.

Nel corso dei controlli sono state contestate 47 infrazioni per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e 3 violazioni per l’uso del telefono cellulare durante la guida, tra i comportamenti maggiormente associati agli incidenti stradali.

Le verifiche hanno inoltre portato all’accertamento di 3 violazioni legate al mancato possesso dei documenti di viaggio e circolazione, di un caso di utilizzo del veicolo per una destinazione d’uso diversa da quella consentita e di un’infrazione relativa alla carente efficienza tecnica del mezzo.

Sul fronte delle norme specifiche della circolazione autostradale, gli agenti hanno rilevato una violazione per comportamenti vietati in autostrada, 2 infrazioni per eccedenza di carico dei veicoli adibiti al trasporto merci e 2 irregolarità connesse alla circolazione con patente di guida estera.

L’attività di controllo conferma l’attenzione della Polizia Stradale verso i principali nodi della rete autostradale toscana, soprattutto in un periodo dell’anno caratterizzato da un progressivo aumento dei flussi di traffico.

I servizi di vigilanza proseguiranno nelle prossime settimane con ulteriori verifiche mirate lungo le arterie più trafficate della regione.

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