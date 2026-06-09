Controlli della Polstrada in A1: 60 violazioni accertate, decurtati 255 punti patente

Cronaca Calenzano
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto di archivio)

Maxi operazione al casello autostradale di Calenzano: telefono alla guida, cinture, documenti irregolari. Decurtati complessivamente 255 punti

Sessanta violazioni al Codice della Strada accertate, tredici patenti ritirate e 255 punti complessivamente decurtati. È il bilancio dei controlli straordinari effettuati dalla Polizia di Stato presso il casello autostradale dell’A1 a Calenzano, nell’ambito delle attività di vigilanza predisposte in vista dell’intensificarsi del traffico estivo.

L’operazione, finalizzata a garantire la sicurezza della circolazione e a contrastare le condotte di guida più pericolose, ha visto l’impiego congiunto degli agenti della Sezione Polizia Stradale di Firenze e della Sottosezione Firenze Nord.

Nel corso dei controlli sono state contestate 47 infrazioni per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e 3 violazioni per l’uso del telefono cellulare durante la guida, tra i comportamenti maggiormente associati agli incidenti stradali.

Le verifiche hanno inoltre portato all’accertamento di 3 violazioni legate al mancato possesso dei documenti di viaggio e circolazione, di un caso di utilizzo del veicolo per una destinazione d’uso diversa da quella consentita e di un’infrazione relativa alla carente efficienza tecnica del mezzo.

Sul fronte delle norme specifiche della circolazione autostradale, gli agenti hanno rilevato una violazione per comportamenti vietati in autostrada, 2 infrazioni per eccedenza di carico dei veicoli adibiti al trasporto merci e 2 irregolarità connesse alla circolazione con patente di guida estera.

L’attività di controllo conferma l’attenzione della Polizia Stradale verso i principali nodi della rete autostradale toscana, soprattutto in un periodo dell’anno caratterizzato da un progressivo aumento dei flussi di traffico.

I servizi di vigilanza proseguiranno nelle prossime settimane con ulteriori verifiche mirate lungo le arterie più trafficate della regione.

Notizie correlate

Calenzano
Cronaca
21 Maggio 2026

Ferì amico in auto con sparo accidentale arrestato 22enne

Un 22enne di origine albanese è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico dal Gip di Prato con l’accusa di lesioni aggravate e altre ipotesi di reato, nell’ambito di [...]

Pistoia
Cronaca
20 Maggio 2026

Sequestro e torture per droga tra Pistoia e Calenzano: arrestato un 32enne

Un cittadino marocchino di 32 anni è stato arrestato dai carabinieri del nucleo investigativo di Pistoia nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura distrettuale antimafia di Firenze su un violento sequestro [...]

Sesto Fiorentino
Cronaca
16 Maggio 2026

Comitati e amministratori in corteo contro il nuovo aeroporto di Firenze

Associazioni, comitati, cittadini e amministratori locali in piazza oggi a Sesto Fiorentino per ribadire il proprio 'no' al progetto del nuovo aeroporto di Firenze e chiedere invece la realizzazione del [...]



Tutte le notizie di Calenzano

<< Indietro

torna a inizio pagina