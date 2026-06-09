Empoli festeggia i fratelli Giuntini: Perla campionessa amazzoni ai Regionali Marche, Guido è bronzo

Prestazioni di rilievo per i fratelli empolesi Perla e Guido Giuntini ai Campionati Regionali Marche, dove i due giovani cavalieri, tesserati per il Centro Ippico Piceno di Ascoli, hanno portato ancora una volta in alto i colori del sodalizio marchigiano.

La prova più brillante è arrivata da Perla Giuntini, che si è laureata campionessa nel Trofeo Amazzoni 1° e 2° grado “Sarm Hippique”. A soli 12 anni, in sella a Fulltime Liefhebber, è stata infatti l’unica amazzone a chiudere la gara con tre percorsi netti, dimostrando grande determinazione, sensibilità e maturità agonistica.

Perla ha poi preso parte anche al Criterium Junior con Snow-Flake, completando una prova positiva in un contesto di alto livello tecnico. Un doppio impegno che conferma la sua crescita costante e la solidità del lavoro svolto insieme al Centro Ippico Piceno.

Ottimo risultato anche per Guido Giuntini, che nel Criterium Junior “Omada”, in sella a La Noire, ha conquistato il terzo posto, sfiorando l’oro per un solo errore nel percorso decisivo.

Guido ha poi chiuso al sesto posto anche il Campionato Junior Assoluto “Stivaleria Desi” con Gitte, confermando continuità, versatilità e una presenza sempre competitiva nelle principali prove della manifestazione.

I risultati dei due fratelli empolesi si inseriscono nel positivo bilancio del Centro Ippico Piceno, protagonista ai campionati con una decina di allievi e numerosi piazzamenti nelle varie categorie.

Anche questo è il risultato di un lavoro costruito nel tempo, con impegno, metodo e continuità, soprattutto grazie al tecnico Gianni Govoni, che segue da tempo i ragazzi e contribuisce alla loro crescita sportiva. Un percorso che conferma la qualità del sodalizio con il Centro Ippico Piceno, realtà capace di valorizzare giovani talenti e accompagnarli passo dopo passo nella loro formazione agonistica e umana.

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