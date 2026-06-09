Al via il Jump Festival: da domani cinque giorni di musica al parco di Serravalle

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Dal 10 al 14 giugno concerti, street food e intrattenimento nel polmone verde della città. Ingresso gratuito

Mancano poco più di 24 ore al Jump Festival, che aprirà i battenti domani, mercoledì 10 giugno 2026 (dalle 17), con la Bandabardò in tour con 'Se mi rilasso… collasso' e, in apertura, i Centherbe. Palcoscenico naturale sarà il parco di Serravalle di Empoli, uno dei polmoni verdi della città.

Saranno cinque giorni tra musica, street food, intrattenimento e convivialità. Ad aprire il programma sarà la Bandabardò (10 giugno, opening Centherbe), seguita poi dai 99 Posse in concerto (11 giugno), Combinazione con il trio Mario Più, Luca Pechino e Ricky Le Roy (12 giugno), Voglio tornare negli anni ’90 (13 giugno) e, infine, Gianni Drudi in concerto e DJ set di Jack Mazzoni (14 giugno).

La manifestazione è organizzata dall’associazione Jump Live di Empoli, patrocinata dal Comune di Empoli e inserita nel cartellone degli appuntamenti estivi 'Uno spettacolo d’estate'. L’ingresso è gratuito.

Per informazioni è possibile contattare l'associazione culturale Jump Live all'indirizzo email associazionejumplive@gmail.com oppure ai numeri 331 9749060 (Roberto) e 334 8092835 (Luca).

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