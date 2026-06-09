Empoli, ecco la nuova piazza Matteotti: restyling da 850mila euro

Sala piena al Cenacolo degli Agostiniani e grande soddisfazione dei presenti per la presentazione del progetto di piazza Giacomo Matteotti, chiamata a Empoli 'i giardini' per il suo essere un'oasi verde a due passi dall'Arno e dal centro storico.

Il progetto è giunto alle battute finali dopo la condivisione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e la provincia di Prato e nella sera di lunedì 8 giugno si è tenuta la presentazione alla cittadinanza.

A introdurre il progetto è stato il sindaco Alessio Mantellassi: "La nuova piazza Matteotti rimarrà l'oasi verde nel mezzo della città, aumentando anche la superficie verde grazie alla razionalizzazione dei camminamenti e alla sistemazione a misura di bambini e famiglie. Porteremo nuovi servizi alla comunità, come un bar, il fontanello di acqua pubblica, nuove sedute, la sistemazione dell'area giochi, tutto quello che serve per far vivere un luogo che al momento non sfrutta le sue piene potenzialità. L'impegno di questa amministrazione su piazze e giardini è fondamentale, siamo già intervenuti sul parco Mariambini che ora è tornato a essere un parco apprezzato e vissuto dalle famiglie, proseguiremo con piazza Matteotti e piazza Don Minzoni, mentre per le frazioni continua l'impegno su giardini e spazi gioco del Piano Frazioni e Quartieri".

Il progetto ha risorse a bilancio per 850mila euro. Con l'approvazione del progetto esecutivo, verrà allestita l'area di cantiere nelle prossime settimane e i lavori avranno una durata di 18 mesi.

Ecco il dettaglio del progetto:

RITORNO AL FUTURO - Vista dall'alto, l'assetto di piazza Matteotti mantiene e aumenta il verde pubblico che la contraddistingue, con l'anello interno e un'area centrale più definita. L'ispirazione per il progetto futuro ha una coerenza con il passato perché riprende la planimetria di come era la piazza negli anni 50 del Novecento, con l'area centrale libera e i camminamenti verso i quattro ingressi della piazza.

Saranno mantenuti soltanto i quattro ingressi principali, in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, mentre gli accessi diagonali verranno assorbiti nelle aree verdi. In questo modo la piazza recupera leggibilità e ordine, e l’accesso verso il centro risulta più chiaro e naturale.

VERDE AUMENTATO DEL 35% - La planimetria mostra la regolarizzazione dell’anello esterno con l’eliminazione delle nicchie dove oggi trovano spazio le panchine nell'anello, un aumento delle aree a verde (da 7.900 mq a 10.700 mq, oltre il 35% in più), percorsi ordinati e sicuri, l'eliminazione dei cordoli di divisione tra le aiuole e un unico piano di calpestio.

Le aiuole esistenti, oggi frammentate e rialzate, verranno eliminate per realizzare quattro grandi superfici verdi poste alla stessa quota dei nuovi percorsi pedonali.

Un elemento qualificante del progetto è proprio la creazione di fasce verdi vegetali continue lungo i bordi dei nuovi percorsi: un vero e proprio giardino terapeutico, concepito non solo come elemento estetico ma come dispositivo di benessere. Qui troveranno posto essenze aromatiche, erbacee ornamentali e piccoli arbusti scelti per la loro capacità di stimolare i sensi, offrendo profumi, texture e movimenti che accompagnano il visitatore durante l’attraversamento della piazza.

FONTANA E BAR AL CENTRO, AREE GIOCO E FONTANELLO AI LATI - Al centro infatti troveranno spazio una fontana a pavimento da 6 ugelli, da attivare nel periodo estivo per rinfrescare l'area mantenendo il camminamento nel resto dei mesi dell'anno; uno chalet da dedicare a bar con anche servizi pubblici, totalmente accessibile come l'intera area pedonale del parco; sedute e rastrelliere per bici, a definire una vera e propria area relax. La pavimentazione sarà drenante, mantenendo comunque l'aspetto naturale che ha oggi la piazza.

Allontanandoci dall'area centrale, troviamo altre due zone ben definite: delle aree gioco con pavimentazione antitrauma per i più piccoli da 200 mq. Saranno riutilizzate le attrezzature ludiche in buono stato di conservazione.

Nell’angolo sud-est sarà inoltre collocato un fontanello di acqua potabile, installato da Acque Spa, così da arricchire la dotazione di servizi pubblici a disposizione dei cittadini.

La piazza, pur trovandosi in un contesto urbano molto denso, ha un potenziale ecologico elevato: aumento delle superfici permeabili, vegetazione diversificata e migliore integrazione con il sistema del verde cittadino ne rafforzano sia la qualità ambientale sia la bellezza percettiva.

LE MODIFICHE ALL'ANELLO - Arriviamo al camminamento ad anello, un percorso riparato dagli alberi e che sarà ancora più fruibile grazie a delle importanti accortezze. Innanzitutto la sostituzione del 10% degli elementi della pavimentazione.

Poi, la sostituzione delle panchine con altre in metallo più resistenti e coerenti con l’immagine rinnovata della piazza (le panchine in buone condizioni potranno essere rimontate in altre aree della città). Le panchine, come detto, non saranno più inserite nelle 'nicchie' come a oggi, ma verranno poste in spazi regolarizzati. Sarà ripristinato il verde in alcune parti dei camminamenti diagonali, aumentando la superficie naturale della piazza.

VISIBILITÀ E SICUREZZA - Infine, i corpi illuminanti verranno mantenuti e integrati anche verso l'interno, per permettere che la piazza possa essere godibile e sicura anche di notte.

Oltre all'illuminazione, la sicurezza sarà garantita con il passaggio da 9 a 19 telecamere presenti sull'area.

Ad ognuno dei 4 ingressi della piazza verrà posizionato un pannello informativo con le informazioni principali su Giacomo Matteotti, a cui la piazza è intitolata.

LA STORIA DI PIAZZA MATTEOTTI - Un'area con una storia di quasi duecento anni. Infatti l'antico piazzale del mercato, dedicato a vendita di animali e di utensili per la vita agricola, fu intitolato nel periodo dell'Unità al re d'Italia Umberto I. Per un brevissimo periodo a ridosso dell'armistizio del 1943 la piazza cambiò nome e divenne piazza Ettore Muti (aviatore fascista). Il toponimo per fortuna durò poco: nel 1945 arriva l'intitolazione rimasta fino ai giorni nostri in onore di Giacomo Matteotti, deputato socialista ucciso nel 1924 assassinato dai fascisti.

Le dichiarazioni

L'assessore ai Lavori Pubblici, Simone Falorni, ha dichiarato: "Ringrazio tutto il settore che ho l'onore di guidare per l'impegno profuso in questo grande progetto. Sulle aree verdi pubbliche c'è stata un'espansione a macchia d'olio degli interventi, per il centro a partire dal parco Mariambini e dal parco della Rimembranza, progetti attivati pochi giorni dopo l'insediamento della giunta. Purtroppo gli spazi pubblici col tempo si degradano o hanno bisogno di interventi costanti, diventano insomma anonimi. Per togliere 'l'anonimato' servono interventi che ripristinino questi spazi come punti di socialità per la città".

La dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, Roberta Scardigli, ha specificato: "Questo progetto nasce un anno fa ed è voluto fortemente dall'amministrazione in quanto uno dei punti di programma di mandato. Viene realizzato con 850mila euro di risorse proprie di bilancio, senza finanziamenti esterni, un importo rilevante a causa della grande estensione dell'area. Non appena avremo il parere positivo del progetto esecutivo, potremo andare a gara entro l'estate e cominciare i lavori entro l'anno. La piazza è pensata per ridare vita a quell'area anche per ragazze e ragazzi, considerando che la città ha sviluppato molti punti dedicati ai più giovani, da Palazzo Leggenda all'Antico Ospedale San Giuseppe".

La presentazione del progetto dello Studio Fantappiè Pagnano è stata effettuata dall'architetta Eleonora Bellucci: "Con questo progetto avremo una piazza più vivibile, con un'impostazione della piazza che si rifà al 1954, l'apice dello splendore di questa area che ha il nome di piazza ma ha la vera estensione di un parco urbano. Nel nostro progetto abbiamo puntato ad aumentare le aree verdi e a rendere tutta l'area accessibile per persone con disabilità".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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