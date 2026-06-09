Ferito da un colpo d'arma da fuoco in centro a Firenze: indagini in corso

Sono in corso le indagini della polizia a Firenze per un 33enne ricoverato all'ospedale di Careggi. Secondo quanto emerge sarebbe stato colpito da uno sparo, che pare sia partito da un gruppo di ragazzi. Il fatto sarebbe successo nel pomeriggio.

L'uomo, incensurato, è stato soccorso dai sanitari inviati dal 118 in pieno centro. È stato portato al pronto soccorso di Careggi in codice rosso. Il 33enne al momento non è in pericolo di vita.

Le ricostruzioni finora sono in fase di riscontro. Dall'ospedale di Careggi è stata avvisata la questura delle circostanze riferite dallo stesso ferito.