Forzato posto di controllo e fugge contromano: denunciato 20enne

Nel corso di un’attività di controllo del territorio intensificata su disposizione del Comando Provinciale di Livorno, i Carabinieri della Compagnia di Cecina hanno denunciato in stato di libertà un giovane di 20 anni della zona, con precedenti, per resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio si è verificato negli ultimi giorni durante un servizio di vigilanza stradale. Il conducente, fermato per un controllo, avrebbe ignorato l’intimazione di alt da parte dei militari, forzando il posto di blocco e dando origine a un breve inseguimento.

Nel tentativo di sottrarsi al controllo, il giovane avrebbe percorso un tratto di strada contromano in ambito urbano, terminando la propria corsa dopo una collisione con un veicolo in sosta. Successivamente avrebbe abbandonato l’auto cercando di proseguire la fuga a piedi, ma è stato rintracciato in breve tempo dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cecina, grazie alla conoscenza del territorio e al pronto intervento delle pattuglie.

A seguito degli accertamenti è emerso che il 20enne non era autorizzato alla guida, poiché la patente risultava già revocata dalla Prefettura alla fine dello scorso anno, in conseguenza di pregresse violazioni del codice della strada. L’uomo è stato quindi deferito all’Autorità Giudiziaria di Livorno.