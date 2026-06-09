Il giornalista Matteo Gracis presenta il suo nuovo libro 'Il sorriso del Guerriero' a Empoli

Una serata dedicata alla libertà, alla ricerca interiore e al coraggio di guardare il mondo senza scorciatoie. Venerdì 12 giugno alle 21 la Sala Teatro Il Momento di Empoli ospiterà Matteo Gracis per la presentazione del suo nuovo libro, Il sorriso del Guerriero, edito da Sperling & Kupfer.

L’incontro sarà introdotto dalla filosofa Gloria Germani ed è organizzato dalle associazioni Tutto è Uno: la via di Terzani e della non dualità, Atto PrimoSalute Ambiente Cultura con il supporto del gruppo Valdelsa Attiva, liberi cittadini per la Costituzione. Sarà un’occasione per dialogare con l’autore, approfondire i temi del volume e confrontarsi con una delle voci più riconoscibili del giornalismo indipendente italiano.

Nel libro Gracis intreccia racconto, riflessione e visione esistenziale, portando il lettore dentro una storia che parla di lotta e di gioia, di resistenza e di meraviglia. Il titolo stesso suggerisce una tensione solo apparentemente contraddittoria: quella tra il guerriero, figura di forza e determinazione, e il sorriso, simbolo di umanità, apertura e fiducia. È proprio in questo equilibrio che si riconosce una parte importante del percorso pubblico dell’autore.

Matteo Gracis, infatti, non è soltanto uno scrittore. È un giornalista che negli anni ha costruito un’identità professionale fuori dagli schemi, scegliendo strade editoriali autonome e spesso controcorrente. La sua unicità sta nella capacità di unire divulgazione, racconto personale e lavoro d’inchiesta, affrontando temi complessi senza rinunciare a uno sguardo critico. Dalla direzione della rivista Dolce Vita alla fondazione de L’Indipendente, Gracis ha portato avanti un’idea di informazione fondata sull’autonomia, sulla verifica e sulla volontà di dare spazio a questioni spesso marginalizzate dal dibattito pubblico.

Il suo percorso giornalistico ha attraversato temi sociali, ambientali, culturali e politici, con un’attenzione costante ai diritti, alle libertà individuali e alle zone d’ombra del potere. In un panorama mediatico sempre più veloce e polarizzato, il suo lavoro rappresenta un esempio di giornalismo che prova a rallentare, documentare, collegare i fatti e restituire complessità. Anche per questo l’appuntamento empolese non sarà soltanto la presentazione di un libro, ma un momento di confronto su cosa significhi oggi restare liberi, informati e consapevoli.

Matteo Gracis è giornalista, scrittore e pensatore libero. È direttore della rivista Dolce Vita e fondatore del giornale online L’Indipendente. Ha pubblicato diversi libri, tra cui Canapa, Una storia incredibile e Lontano. Con il suo lavoro unisce informazione indipendente, inchiesta e divulgazione critica.

Fonte: Ufficio Stampa

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