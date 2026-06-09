Incidente tra auto e scooter a Ponte a Egola, soccorso un 56enne

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Nell'impatto la due ruote è finita fuori strada: trasportato in ospedale il conducente

Incidente nel primo pomeriggio di oggi, martedì 9 giugno, lungo la Tosco Romagnola a Ponte a Egola, nel comune di San Miniato. Per cause in corso di accertamento un'auto e uno scooter si sono scontrati. Ad avere la peggio il conducente della due ruote che da quanto si apprende, nell'impatto, è stato sbalzato fuori strada finendo in un fossato al lato della carreggiata.

Sul posto, poco prima delle 15, sono intervenuti i soccorsi sanitari inviati dal 118 con un'ambulanza e la polizia municipale di San Miniato per i rilievi. L'uomo alla guida dello scooter, un 56enne, avrebbe riportato contusioni ed escoriazioni ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli in codice giallo.

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