La Fondazione CR Firenze a Montespertoli a sostegno di cultura, educazione e socializzazione

L’associazione Prima Materia annuncia, insieme al Comune di Montespertoli, la realizzazione di iniziative rivolte alla comunità locale, orientate alla partecipazione culturale, alla socializzazione e al sostegno dell’educazione non formale ed extrascolastica.

Le attività si sviluppano grazie alla collaborazione tra enti pubblici e privati e al contributo della Fondazione CR Firenze, che negli ultimi anni ha già sostenuto diversi progetti sul territorio montespertolese.

Attraverso il progetto “C’era una volta”, l’offerta culturale si è ampliata nel corso della primavera con momenti pubblici che hanno coinvolto i giovani musicisti di Prima Materia. Un gruppo di ragazzi e ragazze tra i 13 e i 20 anni ha partecipato a una residenza artistica e a uno scambio culturale nel Comune di Bobbio, nell’Appennino piacentino, svoltosi nel mese di aprile. L’esperienza, caratterizzata dall’intreccio tra attività musicale e vita comunitaria, si è conclusa con un concerto finale aperto al pubblico.

Il percorso prosegue con un evento musicale in programma venerdì 12 giugno presso il Castello di Poppiano, che ospiterà i gruppi del Musicatoio di Prima Materia. L’iniziativa si inserisce nella continuità progettuale già avviata e si svolge grazie alla collaborazione della Famiglia Guicciardini, che da oltre vent’anni sostiene attività culturali nel territorio.

Sul versante educativo, Prima Materia organizza, insieme all’associazione La ViaTrecento e con il patrocinio del Comune di Montespertoli, due turni di centri estivi diurni e un campo estivo residenziale. Il progetto è sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, che garantisce l’accesso gratuito alle famiglie con ISEE inferiore a 30.000 euro, per un totale di 32 posti complessivi, inclusa la partecipazione di bambini e ragazzi con disabilità.

Le attività rientrano nel bando “E-State Insieme”, promosso dalla Fondazione CR Firenze, impegnata nel sostegno a iniziative di utilità sociale e di promozione dello sviluppo culturale, educativo e inclusivo sul territorio.

È ancora possibile iscriversi al centro estivo “Senti, senti!”, rivolto a bambini e bambine dai 6 ai 14 anni, che si svolgerà dal 15 al 26 giugno 2026 presso la sede di Prima Materia a San Quirico in Collina, con attività diurne dal lunedì al venerdì. È inoltre prevista una settimana residenziale dal 22 al 26 giugno 2026 presso il campo dell’associazione La ViaTrecento per la fascia 9-14 anni.

Il progetto propone attività educative, artistiche e ricreative in un contesto inclusivo, con particolare attenzione alle esperienze sensoriali e relazionali. Le attività sono guidate da operatori specializzati nei settori della musica, del circo e dei giochi nella natura, con il supporto di educatori dedicati anche a minori con disabilità o bisogni educativi speciali.

Il partenariato coinvolge l’A.P.S. La ViaTrecento, l’A.P.S. Prima Materia (capofila), l’Istituto Comprensivo “Don Milani”, la Società della Salute Empolese Valdelsa, l’AUSL Toscana Centro e il Comune di Montespertoli.

Fonte: Ufficio Stampa